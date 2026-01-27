Ercan Öztürk SEDAŞ ile Düzce'deki Elektrik Sorunlarını Görüştü

Altyapı, trafo yenilemeleri ve kapasite ihtiyacı masaya yatırıldı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindekiler, SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ile bir araya geldi.

Toplantıda Düzce genelinde uzun süredir gündemde olan elektrikle ilgili sorunlar ve talepler kapsamlı şekilde ele alındı. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi, özellikle sık arıza yaşanan bölgelerde trafo yenilemeleri, artan nüfus ve sanayiyle birlikte oluşan kapasite ihtiyacı ile planlanan yeni yatırımlar detaylı olarak değerlendirildi.

Milletvekili Öztürk görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Düzce’miz genelinde uzun süredir gündemimizde olan elektrikle ilgili sorunları ve taleplerimizi kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduk. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi, özellikle sık arıza yaşanan bölgelerde trafo yenilemeleri, artan nüfus ve sanayiyle birlikte oluşan kapasite ihtiyacı ile planlanan yeni yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Samimi yaklaşımı ve şehrimizin ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılık için Genel Müdür Danacı’ya teşekkür ediyorum"

Görüşme, bölge sakinlerinin güvenilir enerjiye erişimi için atılacak adımların planlanması açısından önem taşıyor ve taraflar iş birliğine devam etme kararı aldı.

