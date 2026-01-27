Ercan Öztürk SEDAŞ ile Düzce'deki Elektrik Sorunlarını Görüştü

Ercan Öztürk, SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ile Düzce'de elektrik altyapısı, trafo yenilemeleri ve kapasite ihtiyaçlarını görüştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:16
Ercan Öztürk SEDAŞ ile Düzce'deki Elektrik Sorunlarını Görüştü

Ercan Öztürk SEDAŞ ile Düzce'deki Elektrik Sorunlarını Görüştü

Altyapı, trafo yenilemeleri ve kapasite ihtiyacı masaya yatırıldı

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindekiler, SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ile bir araya geldi.

Toplantıda Düzce genelinde uzun süredir gündemde olan elektrikle ilgili sorunlar ve talepler kapsamlı şekilde ele alındı. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi, özellikle sık arıza yaşanan bölgelerde trafo yenilemeleri, artan nüfus ve sanayiyle birlikte oluşan kapasite ihtiyacı ile planlanan yeni yatırımlar detaylı olarak değerlendirildi.

Milletvekili Öztürk görüşmeye ilişkin şunları söyledi: "Düzce’miz genelinde uzun süredir gündemimizde olan elektrikle ilgili sorunları ve taleplerimizi kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduk. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi, özellikle sık arıza yaşanan bölgelerde trafo yenilemeleri, artan nüfus ve sanayiyle birlikte oluşan kapasite ihtiyacı ile planlanan yeni yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Samimi yaklaşımı ve şehrimizin ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılık için Genel Müdür Danacı’ya teşekkür ediyorum"

Görüşme, bölge sakinlerinin güvenilir enerjiye erişimi için atılacak adımların planlanması açısından önem taşıyor ve taraflar iş birliğine devam etme kararı aldı.

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DÜZCE’DE ELEKTRİKLE İLGİLİ SORUNLARI VE TALEPLERİ SEDAŞ...

AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ ERCAN ÖZTÜRK, DÜZCE’DE ELEKTRİKLE İLGİLİ SORUNLARI VE TALEPLERİ SEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ GÖKAY FATİH DANACI AKTARDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Annesiz Kalan Kuzu 'Umut' Yüksekova'da Ailenin Maskotu
2
Bolu’da Devlet Korumasındaki Çocuklara Berber ve Polisten Manevi Dokunuş
3
Büyük Menderes Nehri'ne Yağışla Can Suyu
4
Bolu'da Yıkımda Bayrak Hassasiyeti: Zabıta Kepçeye Çıkarak Türk Bayrağını Kurtardı
5
DİSİDER Başkanı Akbaş, Diyarbakır’daki EYP’li saldırıyı kınadı
6
Sakarya'da Ocak'ta 15°C: Kış Ortasında Sonbahar Havası
7
Tekirdağ Hayrabolu'da Gökkuşağı Görsel Şöleni

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları