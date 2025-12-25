DOLAR
Erciş'te Asırlık Kış Mesaisi: Kızaklarla Ot Taşıma Geleneği

Van'ın Erciş ilçesi Ağırkaya köyünde yaz biçilen otlar kışın karla kızaklarla köye indiriliyor; köylüler hayvanlarının kışlık yemini nesilden nesile aktarılan yöntemle sağlıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:54
Ağırkaya köyünde yazın biçilen otlar kışın kızaklarla köye indiriliyor

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ağırkaya köyünde, yaz boyunca yüksek rakımlı meralarda biçilen ve kurutulan otlar, kışın karın örtmesiyle birlikte kızaklara yüklenerek köye taşınıyor. Zorlu coğrafya ve sert kış şartlarına rağmen bu yöntem asırlardır sürdürülüyor.

Kızakla taşıma, karla kaplanan zeminde traktör ve araçların ulaşmakta zorlandığı alanlarda hem pratik hem de ekonomik bir çözüm sunuyor. Köylüler, otları kilometrelerce mesafeden köye indirerek hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılıyor.

Köy sakinlerinden Kamuran Yok bu geleneğin nesilden nesile aktarıldığını belirterek, "Yazın emeğini veririz, kışın karşılığını alırız. Kar yağmadan bu iş olmaz. Kızakla taşımak hem kolay hem de alıştığımız bir yöntem. Buradan yetkililerden köyümüzdeki araziye yol yaptırmalarını istiyoruz" dedi.

Geleneksel yöntemler ve toplumsal dayanışma sayesinde Ağırkaya'da hayvancılık, zorlu iklim koşullarına rağmen varlığını sürdürüyor.

