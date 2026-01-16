Erciyes’te Sömestir Hareketliliği: Kayak Keyfi ve Gece Etkinlikleri

Erciyes’te Sömestir Hareketliliği

Kayakseverler için etkinlikler ve yoğun rezervasyon

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te sömestir tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, kayakseverleri bölgeye davet ederek, "Bugün sömestir tatilinin ilk günü ve yavrularımız karnelerini aldılar. ’Şimdi tam Erciyes zamanı’ dediğimiz zamana geldik. Muhteşem ve bembeyaz bir Erciyes var. Bütün beyaz zemin severleri Erciyes’e bekliyoruz. Yavrularımıza en güzel karne hediyesinin Erciyes olacağını düşünüyoruz." dedi.

Akşehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyorlar ama sömestirde doluya yakın geçireceğimizi tahmin ediyorum. Bu nedenle rezervasyon yaptırmak isteyenlerin acele etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezde sömestir boyunca birçok etkinlik planlandı. Akşehirlioğlu, "15 gün boyunca sömestirde her yıl klasik hale gelen gece kayağımız yine yapılacak. Sabah başlayan kayak keyfi akşam 9’lara kadar devam edebilecek. Gelen misafirlerimiz doya doya kayak keyfi yaşayacaklar. Burada herkes hazır. Otellerimizde etkinlikler hazırlandı" diye konuştu.

Ulaşım ve çevre turizmi avantajlarına da dikkat çeken Akşehirlioğlu, "Kayseri’ye gelenler kolay ulaşımı bulacaklar. Havaalanından 25 dakikalık mesafedeki Erciyes’e gelmeyi, buradan sonra da isterlerse 2027 Kültür Başkenti’ne aday olan Kayseri’mizi gezme imkanı bulacaklar. Muhteşem lezzetlerimizi tatma imkanı bulacaklar. Hemen yanı başımızdaki Kapadokyayı gezme imkanı bulacaklar. Sömestirde Erciyes’te olanlar çok şanslı olacaklar diyebiliriz. Birkaç turizmi bir arada yaşayacaklar. Bu eğlenceye tüm misafirlerimizi davet ediyoruz" dedi.

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER AKŞEHİRLİOĞLU, SÖMESTİR TATİLİNDE ERCİYES'TE FARKLI ETKİNLİKLERİN DÜZENLENECEĞİNİ SÖYLEYEREK, "OTELLERİMİZ REZERVASYON ALMAYA DEVAM EDİYORLAR AMA SÖMESTİRDE DOLUYA YAKIN GEÇİRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM" DEDİ.