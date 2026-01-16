Erciyes’te Sömestir Hareketliliği: Kayak Keyfi ve Gece Etkinlikleri

Erciyes Kayak Merkezi sömestir için hazır: gece kayağı, doluya yakın otel rezervasyonları ve 15 günlük etkinliklerle tatilcilere davet.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 13:44
Erciyes’te Sömestir Hareketliliği: Kayak Keyfi ve Gece Etkinlikleri

Erciyes’te Sömestir Hareketliliği

Kayakseverler için etkinlikler ve yoğun rezervasyon

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te sömestir tatili için tüm hazırlıklar tamamlandı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, kayakseverleri bölgeye davet ederek, "Bugün sömestir tatilinin ilk günü ve yavrularımız karnelerini aldılar. ’Şimdi tam Erciyes zamanı’ dediğimiz zamana geldik. Muhteşem ve bembeyaz bir Erciyes var. Bütün beyaz zemin severleri Erciyes’e bekliyoruz. Yavrularımıza en güzel karne hediyesinin Erciyes olacağını düşünüyoruz." dedi.

Akşehirlioğlu, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Otellerimiz rezervasyon almaya devam ediyorlar ama sömestirde doluya yakın geçireceğimizi tahmin ediyorum. Bu nedenle rezervasyon yaptırmak isteyenlerin acele etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezde sömestir boyunca birçok etkinlik planlandı. Akşehirlioğlu, "15 gün boyunca sömestirde her yıl klasik hale gelen gece kayağımız yine yapılacak. Sabah başlayan kayak keyfi akşam 9’lara kadar devam edebilecek. Gelen misafirlerimiz doya doya kayak keyfi yaşayacaklar. Burada herkes hazır. Otellerimizde etkinlikler hazırlandı" diye konuştu.

Ulaşım ve çevre turizmi avantajlarına da dikkat çeken Akşehirlioğlu, "Kayseri’ye gelenler kolay ulaşımı bulacaklar. Havaalanından 25 dakikalık mesafedeki Erciyes’e gelmeyi, buradan sonra da isterlerse 2027 Kültür Başkenti’ne aday olan Kayseri’mizi gezme imkanı bulacaklar. Muhteşem lezzetlerimizi tatma imkanı bulacaklar. Hemen yanı başımızdaki Kapadokyayı gezme imkanı bulacaklar. Sömestirde Erciyes’te olanlar çok şanslı olacaklar diyebiliriz. Birkaç turizmi bir arada yaşayacaklar. Bu eğlenceye tüm misafirlerimizi davet ediyoruz" dedi.

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER AKŞEHİRLİOĞLU, SÖMESTİR TATİLİNDE ERCİYES'TE FARKLI...

ERCİYES AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZAFER AKŞEHİRLİOĞLU, SÖMESTİR TATİLİNDE ERCİYES'TE FARKLI ETKİNLİKLERİN DÜZENLENECEĞİNİ SÖYLEYEREK, "OTELLERİMİZ REZERVASYON ALMAYA DEVAM EDİYORLAR AMA SÖMESTİRDE DOLUYA YAKIN GEÇİRECEĞİMİZİ TAHMİN EDİYORUM" DEDİ.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NDE SÖMESTİR TATİLİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 500 Yıllık 1001 Hatim Duası Ulu Camii'de
2
Bacağını Kaybeden Gazzeli Gazeteci Sami Şehada: 'Gazze’nin Sesi Olun'
3
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ağrı'da Beşiz Kardeşlere Karnelerini Verdi
4
Karabük'te Kar Altında İstiklal Marşı'na Saygı: Türkmen Öğrenci Başkan Çetinkaya'dan Ödül Aldı
5
Hasköy'de Çocuklar El Yapımı Patenlerle Karın Tadını Çıkardı
6
Adıyaman'da 4 Tarımsal Projenin Protokolü İmzalandı
7
Çorum Belediyesi 'Anne Dostu Şehir' Projesinde İlk Adım

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları