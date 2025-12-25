DOLAR
Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Hayatını Kaybetti — Diyarbakır'da Defnedildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1960'larda öğretmenliğini yapan Ergün Sönmez İsviçre'de hayatını kaybetti; cenazesi Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:50
Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Hayatını Kaybetti — Diyarbakır'da Defnedildi

Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Hayatını Kaybetti

Cenaze Diyarbakır'da Toprağa Verildi

Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi ve burada defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Sönmez, aile mezarlığına defnedildi.

Öğretmenlik Yılları

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni oldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

