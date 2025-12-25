Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Hayatını Kaybetti — Diyarbakır'da Defnedildi

Erdoğan'ın Öğretmeni Ergün Sönmez İsviçre'de Hayatını Kaybetti

Cenaze Diyarbakır'da Toprağa Verildi

Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti. Sönmez'in naaşı memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi ve burada defnedildi.

Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Sönmez, aile mezarlığına defnedildi.

Öğretmenlik Yılları

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni oldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 1960’LI YILLARDA ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPTIĞI DİYARBAKIRLI ÖĞRETMENİ ERGÜN SÖNMEZ İSVİÇRE’DE HAYATINI KAYBETTİ. SÖNMEZ’İN CENAZESİ, MEMLEKETİ ERGANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ.