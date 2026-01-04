Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü
Belceağaç Mahallesi İvriz yolu - Güvenlik kamerası kaydı
Konya'nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kurt sürüsü görüldü.
Olay, ilçeye bağlı Belceağaç Mahallesi'nde İvriz yolu üzerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabaha karşı ortaya çıkan sürünün, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine indiği değerlendiriliyor.
Kurtlar bir süre ana yol üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
