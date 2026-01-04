DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde Belceağaç Mahallesi'nde İvriz yolu üzerinde bir kurt sürüsü görüldü; yetkililer kırsal vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:26
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:27
Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü

Ereğli’de kurt sürüsü şehir merkezine yakın görüldü

Belceağaç Mahallesi İvriz yolu - Güvenlik kamerası kaydı

Konya'nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kurt sürüsü görüldü.

Olay, ilçeye bağlı Belceağaç Mahallesi'nde İvriz yolu üzerinde bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabaha karşı ortaya çıkan sürünün, bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine indiği değerlendiriliyor.

Kurtlar bir süre ana yol üzerinde ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞEHİR MERKEZİNE YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA GÖRÜLEN KURTLAR...

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞEHİR MERKEZİNE YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA GÖRÜLEN KURTLAR, VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ.

KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE ŞEHİR MERKEZİNE YAKLAŞIK 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA GÖRÜLEN KURTLAR...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak Belediyesi'nden Kar Temizleme Uyarısı
2
Diyadin’li Gençler Allahuekber Dağları’nda Sarıkamış Şehitlerini Andı — 111. Yıl Dönümü
3
Iğdır'da Kapanan Köy Yollarına Müdahale: 11 Yol, 55 km
4
Naip Barajı Kritik Eşiğin Altında: Tekirdağ Susuzluğun Eşiğinde
5
Edirne'de Mahmudiye Kışlası restorasyonu: Vali Yunus Sezer yerinde inceledi
6
Eğirdir’den Gelen Ana Su Hattındaki Patlak Onarıldı
7
Şırnak'ta Gece Boyu Karla Mücadele: Uludere-Habur II Yolu Açılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları