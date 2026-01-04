DOLAR
Ereğli’de Kurt Sürüsü Şehir Merkezine Yakın Görüntülendi

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Belceağaç Mahallesi İvriz yolu üzerinde görülen kurt sürüsü güvenlik kameralarına yansıdı; yetkililer uyarıyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:20
Görüntüler ve değerlendirme

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta görülen kurt sürüsü, vatandaşların dikkatini çekti.

İlçeye bağlı Belceağaç Mahallesi’nde İvriz yolu üzerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabaha karşı ortaya çıkan kurt sürüsü yer alıyor. Bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen kurtlar olduğu değerlendiriliyor.

Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen kurtlar, daha sonra gözden kayboldu.

Uyarı

Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ereğli’de kurt sürüsü böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

