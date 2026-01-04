Ereğli’de Kurt Sürüsü Şehir Merkezine Yakın Görüntülendi
Görüntüler ve değerlendirme
Konya’nın Ereğli ilçesinde şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta görülen kurt sürüsü, vatandaşların dikkatini çekti.
İlçeye bağlı Belceağaç Mahallesi’nde İvriz yolu üzerinde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabaha karşı ortaya çıkan kurt sürüsü yer alıyor. Bölgenin karla kaplı olması nedeniyle yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen kurtlar olduğu değerlendiriliyor.
Bir süre ana yol üzerinde ilerleyen kurtlar, daha sonra gözden kayboldu.
Uyarı
Yetkililer, özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Ereğli’de kurt sürüsü böyle görüntülendi