Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Ergan Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu Erzincan ve çevre illerden gelen kayak tutkunlarını ağırladı; pistler ve Ardıçlı Gölü manzarası ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:27
Erzincan sınırlarındaki Ergan Dağı Kayak Merkezi, hafta sonu yoğunluğu ile kayak ve kış sporları tutkunlarını ağırladı. Hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde pistlerde vakit geçirdi.

Kayak ve snowboard keyfi

Göl manzaralı tesislerde birçok ziyaretçi kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı. Ergan Dağı’nın doğal yapısı ve pistlerin durumu, katılımcılar tarafından olumlu bulundu.

Aileler için dinlenme ve manzara

Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasında vakit geçirerek hafta sonunun tadını çıkardı. Tesis, doğası ve manzarasıyla her yaştan ziyaretçiye farklı alternatifler sundu.

Tesis memnuniyeti

Kayak severler, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin pist yapısının oldukça iyi olduğunu belirterek tesislerden memnuniyetlerini ifade etti.

