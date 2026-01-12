Ergan Dağı'nda Kartpostallık Kar: Pistlerde Kar 190 santimetreyi Aştı

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde etkili kar yağışıyla kar kalınlığı 190 santimetreyi aştı; teleferik ve telesiyej tam kapasite, Cross Snowboard Avrupa Kupası 15-18 Ocak'ta.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:05
Ergan Dağı'nda kartpostallık kar manzaraları

Erzincan’daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde lapa lapa yağan kar, ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışıyla birlikte Ergan’a gelen vatandaşlar ve kayak severler, sezonun keyfini doyasıya yaşadı.

Pistlerde yoğun mesai: Kar kalınlığı 190 santimetreyi aştı

Türkiye’nin parlayan yıldızları arasında gösterilen merkezde, bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 190 santimetreyi aştı. Pistlerin sorunsuz şekilde hazır hale getirilmesi için ekipler yoğun mesai yapıyor; kar ezme ve suni karlama çalışmaları sürerken, teleferik ve telesiyej sistemleri de tam kapasiteyle hizmet veriyor.

Merkezin konumu, özellikleri ve yatırımlar

Erzincan şehir merkezine 12 kilometre mesafedeki Ergan Dağı Kayak Merkezi, Avrupa’nın en uzun pistleri arasında yer almakta ve Türkiye’nin en uzun birinci pistine sahip olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Son iki yılda Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımlar ve düzenlenen etkinliklerle merkezin cazibesi artıyor. Otel, bungalov ve modern tesis yatırımlarıyla merkez dört mevsim turizme hazır hale getirildi; 2024-2025 sezonunda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

14 yıl önce hizmete açılan merkezde kayak, yamaç paraşütü ve çeşitli doğa sporları yapılabiliyor. Erzincan Valiliği koordinasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, KUDAKA, İl Özel İdaresi ve özel sektör iş birliğiyle önemli projeler hayata geçirildi.

Devam eden projeler ve hedefler

Yeni sezona otel, bungalov ve günübirlik tesis yatırımlarıyla giren merkezde; yüksek irtifa kamp merkezi, sporcu kamp merkezi ve kayakevi projelerinin yapımı ise devam ediyor. Ergan Dağı’nın, dört mevsim doğa sporlarının yapılabildiği önemli bir turizm noktası haline getirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası organizasyon hazırlıkları

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin 50 kilometrelik toplam pist uzunluğuyla Türkiye ve dünyada sayılı merkezler arasında olduğunu vurguladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ise merkezin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacağını belirterek, 15-18 Ocak tarihleri arasında Cross Snowboard Avrupa Kupasının Erzincan’da düzenleneceğini söyledi.

Canpolat, yarışma için pistlerin hazırlanması amacıyla yaklaşık 1,5 aydır yoğun çalışma yürütüldüğünü, bugüne kadar 55 bin metreküp suni kar üretildiğini ve ekiplerin pist kalitesini artırmak için 24 saat esasına göre çalıştığını kaydetti.

Yetkililer, yağan karla birlikte Ergan Dağı Kayak Merkezi’nin sezona güçlü bir başlangıç yaptığını vurguladı.

