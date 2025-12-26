DOLAR
Ergan Dağı'nda Sezon İçin Gün Sayımı: Gözler Cumartesiye

Erzincan Ergan Dağı, üst kesimlerde 45 santimetre kara ulaşırken, 2025-2026 sezonunun açılması cumartesi beklenen yoğun kar yağışına bağlandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 06:21
Erzincan’ın kış turizm merkezi Ergan Dağı, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Üst kesimlerde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, kayak pistlerinin açılışı cumartesi beklenen yoğun kar yağışına bağlandı.

Hazırlık ve yatırımlar

Erzincan Valiliği ve İl Özel İdaresi yatırımlarıyla Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi, Munzur manzarası ve yüksek kar kalitesiyle dikkat çekiyor. Merkez, tam kapasite hizmet verebilmek için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Suni karlama ve açılış takvimi

Yönetim, üst kesimlerde ölçülen karı işaret ederken alt pistlerde henüz istenen seviyeye ulaşılamadığını belirtiyor. Kayakseverlerin mağdur olmaması için ekipler, gece sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte aralıksız suni karlama çalışması yürütüyor. Meteoroloji verilerine göre cumartesi beklenen yoğun kar yağışı ile sezonun açılması hedefleniyor.

Macera üst kesimlerde başladı

Pistler tam olarak açılmamış olsa da adrenalin tutkunları Ergan’ın üst kesimlerinde kar üstü araç turları ve snowboard etkinlikleriyle merkezden yararlanıyor. Ekstrem sporcu ve Ergan Dağı Genel Koordinatörü İhsan Bayık, üst bölgelerde karın keyfini süren ziyaretçilerin heyecanını vurgularken, tüm hazırlıkların sezonu dolu dolu geçirmek üzere yapıldığını söyledi.

Kış turizminin yeni rotası

Modern tesisleri, farklı zorluk derecelerine sahip uzun pistleri ve kristal kar yapısıyla Ergan Dağı; kayak, snowboard ve kızak imkanlarıyla sadece Erzincan’ın değil, bölgenin de önemli çekim merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

