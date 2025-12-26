Kırıkkale Valisi Makas: "Kimse sokakta kalmasın, misafir edelim"

Soğuk hava koşullarında sokakta kalanlara ilişkin çağrı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, soğuk hava şartlarının etkisini artırdığı bu günlerde kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşların sokakta kalmaması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Vali Makas, vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Kimsesiz ve barınacak yeri olmayan vatandaşlarımızı bize bildirin, misafir edelim" ifadelerini kullandı ve toplumun duyarlılığına vurgu yaptı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sokakta kalan bireylerin tespiti ve güvenli ortamlarda misafir edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Makas, ihtiyaç sahibi vatandaşların konaklama başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi.

Çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonu içerisinde yürütüldüğünü vurgulayan Vali Makas, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti ve "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Sokakta kalan kişilerin bildirilmesi için vatandaşlar, Kırıkkale Valiliği hattı veya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ilgili birimlere ulaşabilecekler.

