SANKO Üniversitesi'nde Gaziantep'in 104’üncü Kurtuluş Yıldönümü Töreni

SANKO Üniversitesi'nde Gaziantep'in 104’üncü kurtuluş yıldönümü töreni; tarihçi Murat Dağ'ın sunumu ve protokol katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:26
SANKO Üniversitesi'nde Gaziantep'in 104’üncü Kurtuluş Yıldönümü Töreni

SANKO Üniversitesi'nde Gaziantep'in 104’üncü kurtuluş yıldönümü töreni düzenlendi

Tarihçi Murat Dağ, "Belgeden Manşete: Antep Savunması" sunumuyla Antep savunmasını anlattı

SANKO Üniversitesi kampüsünde, Gaziantep’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle anma töreni gerçekleştirildi. Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kütüphaneler ve Müzeler Şube Müdürü tarihçi Murat Dağ konuk oldu.

Murat Dağ, "Belgeden Manşete: Antep Savunması" başlıklı sunumunda döneme ait belgeler, gazete manşetleri ve fotoğraflar eşliğinde Antep savunmasında yaşanan güçlükleri aktardı.

Dağ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Halep’te bulunan İngiliz askerleri, kışı geçirme bahanesiyle Antep’e geliyorlar. Günümüzde bulunmayan Amerikan Koleji’ni İngiliz karargâhı hâline getiriyorlar. Daha sonra bu geliş bir işgale dönüşüyor ve Anteplilerin vatanı savunmak için kullandıkları ne kadar teçhizat varsa hepsini tek tek toplatıyorlar. Savunmasız kalan Antepliler bir yandan zulüm görürken, diğer yandan yokluk ve açlıkla mücadele ediyor. Fransızların, Antep’in coğrafi konumu sebebiyle kenti istemesi üzerine İngilizler, sanki kendi topraklarıymış gibi başka iller karşılığında Antep’i Fransızlarla değiş tokuş yapıyorlar. Fransızların şehre girmesiyle birlikte her şey daha da zorlaşıyor."

Dağ, vatan savunmasının başarısına değinerek şunları ekledi: "Kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm zorluklara göğüs veren Antep halkı; Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının nakış nakış işledikleri Millî Mücadele’yi başlatmasıyla birlikte, mücadelenin kuramına harfi harfine uyarak sonunda muvaffak olmayı başarmıştır" ve "Tam 104 yıl önce yaşanan olayları bugün belki hayal edemeyebiliriz. Ancak bu belgeler geçmişimizi apaçık ortaya koymaktadır. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Her bir taşında, toprağında ecdadımızın izi vardır. Uğruna nice kanların döküldüğü ve bize emanet edilen bu topraklar; bizim vatanımız, özgürlüğümüzdür. Bu vatanı korumak ise bizlerin yegâne ve en ulvi görevidir. Bu topraklara bizlere vatan yapabilmek için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sunuculuğunu SANKO Üniversitesi SHMYO İlk ve Acil Yardım Programı 1’inci sınıf öğrencisi Merve Nur Bağcı üstlendi. Törene SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ile akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

