Ergani'de Kar Felci: Yollar Buz Piste Döndü, Araçlar ve Ambulanslar Zorlandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yoğun kar ve dondurucu soğuklar yollarda gizli buzlanmaya yol açtı; araçlar, vatandaşlar ve ambulans ekipleri zor anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:06
Yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar örtüsü nedeniyle ilçe sokakları ve ana arterler sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü.

Ergani güne beyaz örtüyle uyandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan dondurucu soğuklar, ilçenin ana arterlerini ve ara sokaklarını adeta buz pistine çevirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda oluşan gizli buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı. Hazırlıksız yakalanan araçlar rampalarda mahsur kalırken, kayan araçlar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşlar iş yerlerine gitmekte güçlük çekerken, yayalar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı. En büyük zorluğu ise zamanla yarışan acil yardım ekipleri yaşadı.

İlçenin eğimli sokaklarında ilerlemeye çalışan ambulanslar, buzlanma nedeniyle vakalara ulaşmakta güçlük çekti ve müdahalelerde gecikmeler yaşandı.

Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya, hız ve takip mesafesine dikkat etmeye çağırdı; vatandaşlara ise mümkünse zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları önerildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

