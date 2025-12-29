DOLAR
42,93 -0,02%
EURO
50,64 -0,04%
ALTIN
6.164,99 1,39%
BITCOIN
3.800.172,23 -1,01%

Bilecik Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Gece Boyu Sahada

Bilecik Belediyesi Fen İşleri ekipleri, kar ve don riskine karşı gece boyunca küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmaları yaptı; 7/24 hazır olacaklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:57
Bilecik Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Gece Boyu Sahada

Bilecik Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Gece Boyu Sahada

Ekipler kar ve dona karşı yoğun önlem aldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası kar yağışı ve don olaylarına karşı gece boyunca sahada görev yaptı. Kış mevsimi öncesinde ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri, özellikle yüksek kesimler ile köy yollarına bağlanan ana arterlerde küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmaların amacı, vatandaşların ve araç sürücülerinin iş ve okullarına güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktı. Ekipler ayrıca köprüler, kaldırımlar ve yaya geçiş noktalarında solüsyonlama yaparak buzlanmaya karşı önlem aldı.

Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü ile sürekli iletişim içinde olan ekiplerin, kış mevsimi boyunca olası olumsuz hava koşullarına karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Hemşerilerimizin günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz gece gündüz demeden görev yapıyor. Kış mevsimi boyunca tüm birimlerimizle sahada olmaya, gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

KAR VE DON RİSKİNE KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADAYDI

KAR VE DON RİSKİNE KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADAYDI

KAR VE DON RİSKİNE KARŞI BELEDİYE EKİPLERİ GECE BOYUNCA SAHADAYDI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pursaklar'da Karla Mücadele: Belediye Ekipleri 7/24 Sahada
2
Bingöl'de Beklenen Kar Başladı: Kent Beyaza Büründü
3
Tekirdağ Ganos Dağı'nda Fotokapanlarla Yaban Hayatı Görüntülendi
4
Sakarya Dikmen Mahallesi'nde Kar 1 Metreye Ulaştı
5
Yüksekova'da Mahalle Yolunu Kayak Pisti Yapan Çocuklar
6
Handüzü'nde Elinde Çayla Kayak: Rize'de Kar Keyfi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı