ERMED Başkanı İspirli: Gazetecilik Mesleğine Emek Verenleri Unutmadık

ERMED, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde vefat eden gazetecileri mezar başında dualarla andı; Başkan Gamze İspirli mesleğe vefa çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 20:37
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 20:37
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anma

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı.

Anma programı kapsamında mesleğini icra ederken hayatını kaybeden basın emekçileri ziyaret edilerek dualar edildi. Programa ERMED Başkanı Gamze İspirli ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette, vefat eden basın emekçilerinin mesleğe kattıkları değerlerin unutulmadığı ve mesleki vefanın yaşatılmasının önemi vurgulandı.

İspirli: "Gazetecilik; fedakârlık, sorumluluk ve cesaret isteyen bir meslektir. Kalemini hakikatten yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek uğruna emek veren meslek büyüklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, onların mesleğimize bıraktığı mirasa sahip çıktığımızı göstermektir."

İspirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığını; aynı zamanda basın özgürlüğü, meslek onuru ve gazetecilik değerlerinin hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Anma programı, vefat eden gazeteciler için edilen duaların ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

