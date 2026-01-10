ERMED Başkanı İspirli: Gazetecilik Mesleğine Emek Verenleri Unutmadık

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde anma

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla vefat eden gazetecileri mezarları başında dualarla andı.

Anma programı kapsamında mesleğini icra ederken hayatını kaybeden basın emekçileri ziyaret edilerek dualar edildi. Programa ERMED Başkanı Gamze İspirli ile dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette, vefat eden basın emekçilerinin mesleğe kattıkları değerlerin unutulmadığı ve mesleki vefanın yaşatılmasının önemi vurgulandı.

İspirli: "Gazetecilik; fedakârlık, sorumluluk ve cesaret isteyen bir meslektir. Kalemini hakikatten yana kullanan, kamuoyunu doğru bilgilendirmek uğruna emek veren meslek büyüklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bugün burada bulunmamızın temel amacı, onların mesleğimize bıraktığı mirasa sahip çıktığımızı göstermektir."

İspirli, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığını; aynı zamanda basın özgürlüğü, meslek onuru ve gazetecilik değerlerinin hatırlandığı anlamlı bir gün olduğunu belirtti.

Anma programı, vefat eden gazeteciler için edilen duaların ardından sona erdi.

ERZURUM YENİ MEDYA DERNEĞİ (ERMED), 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA VEFAT EDEN GAZETECİLERİ MEZARLARI BAŞINDA DUALARLA ANDI.