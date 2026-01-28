Erzin'de Balıkçı Barınağı İçin Yer Seçimi ve Fizibilite Toplantısı

Hatay’ın Erzin ilçesinde yapılması planlanan Balıkçı Barınağı Projesi kapsamında yer seçimi, altyapı ve fizibilite değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya, Erzin Kaymakamı Onur Özaydın başkanlık etti. Etkinlikte ayrıca Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Adana Ulaştırma 5. Bölge Müdürü Mehmet Akif Cengiz, Erzin Jandarma Komutanı Harun Baykal ile Erzin Avcılar Derneği Başkanı Necati Gürz ve dernek yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Gündem: Yer Seçimi, Altyapı ve Fizibilite

Toplantıda, projenin ilçeye kazandırılması sürecinde uygun yer seçimi, gerekli altyapı çalışmaları ve projenin teknik ile ekonomik fizibilitesi detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılar, projenin bölge balıkçılığına ve Erzin ekonomisine sağlayacağı katkılar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hedef ve Sonraki Adımlar

Toplantıda vurgulanan öncelik, yapılacak değerlendirmelerin ardından ilgili kurumların koordinasyonuyla projenin hayata geçirilmesi oldu. İlerleyen süreçte yapılacak çalışmalarda, yer tespiti ve altyapı planlaması temel belirleyici unsurlar olarak öne çıkacak.

ERZİN BALIKÇI BARINAĞI İÇİN YER SEÇİMİ, ALTYAPI VE FİZİBİLİTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI