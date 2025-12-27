Aydın Büyükşehir, İncirliova Acarlar Hali'ni Kapsamlı Temizlikle Yeniledi

Çalışmada hijyen ve çevre öncelikli

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri İncirliova'daki Acarlar Halinde kapsamlı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

Hal esnafının yoğun olarak kullandığı iç ve çevre alanlarında yürütülen çalışmalarda yıkama ve süpürme işlemleri titizlikle yapıldı. Yapılan müdahalelerle hem hijyen koşulları iyileştirildi hem de çevre kirliliğinin önüne geçildi.

Gerçekleştirilen temizlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Acarlar Hali esnafı, halin daha temiz ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasının çalışma şartlarını iyileştirdiğini ve müşteri memnuniyetini artırdığını belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Büyükşehir ekipleri, kent genelinde benzer temizlik ve hijyen çalışmalarına devam ediyor.

