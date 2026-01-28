Gaziemir Sarnıç’ta 205 milyon liralık içme suyu yatırımı hızla ilerliyor

Projenin ilerleyişi ve hedefleri

İZSU Genel Müdürlüğü kent genelinde sürdürdüğü içme suyu altyapı yatırımları kapsamında, Gaziemir Sarnıç’ta Eylül ayında başlatılan 205 milyon liralık proje kısa sürede yüzde 30 seviyesine ulaştı.

İki yıl sürmesi öngörülen çalışmanın, planlanandan daha hızlı tamamlanarak Sarnıç halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.

75 kilometrelik altyapı yenileniyor

Proje kapsamında Sarnıç’ın çeşitli noktalarında eş zamanlı imalatlar yürütülüyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut PVC borular sökülerek yerine dayanıklı ve uzun ömürlü duktil borular döşeniyor. Toplamda 60 kilometre duktil boru ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere 75 kilometrelik içme suyu altyapı yatırımı hayata geçiriliyor.

Yatırımın tamamlanmasıyla bölgedeki kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve artan nüfusun uzun yıllar boyunca güvenli içme suyuna kesintisiz erişiminin sağlanması amaçlanıyor.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’a çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Sarnıç bölgesinde eskiyen altyapı nedeniyle sık sık arıza yaşandığını belirterek, "Bugün yaptığımız bu yatırım, 40-50 yıl boyunca Sarnıç’ın altyapı ihtiyacını karşılayacak" dedi.

