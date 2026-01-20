Bingöl-Erzurum Karayolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı — Kilometrelerce Kuyruk

Olayın Detayları

Bingöl-Erzurum kara yolu, bölgedeki tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolunda oluşan olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Herdo Deresi bölgesinde tipi nedeniyle bazı tırlar yolda kaldı.

Tipinin şiddetini artırması üzerine Karlıova ilçesi Dörtyol köyü mevkiinde önlem alan jandarma ekipleri, yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.

Bunun üzerine yolda kilometrelerce kamyon ve tır kuyruğu oluştu.

Yolda kalan araçların kaldırılması ve tipinin etkisine göre trafiğin tekrar ağır tonajlı araçlar için açılacağı bildirildi.

