Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi — "Umbrella" En İyi Kurmaca

Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi; en iyi kurmaca ödülünü Mohammad Hossein Abbasi'nin "Umbrella" filmi kazandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 23:19
Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi — "Umbrella" En İyi Kurmaca

Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

Ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) destekleriyle, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirildi.

Toplam 5 gün süren festivalde, kurmaca dalında Türkiye'den ve dünyadan başvurular değerlendirildi. Festivalde 5 kıtadan 2 binin üzerinde müracaat alındı ve seçilen 13 finalist film arasından en iyi kurmaca, mansiyon ve jüri özel ödülleri verildi.

Kapanış ve ödül töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, festivale gelen yoğun başvurudan memnuniyet duyduklarını ve kentin sanata, sinemaya ve tiyatroya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Yazar ve yönetmen Raşit Çelikezer, finalist 13 filmi seçerken zorlandıklarını vurgulayarak, "Gönül isterdi ki yarışmayı kazanan ülkelerin yönetmenleri, yapımcıları da burada olsun. Festivaller yeni projelere ufuklar açar, yeni birliktelikler sağlar." dedi.

Kazananlar

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüller şu şekilde dağıtıldı:

Jüri Özel Ödülü: Macaristan'dan Mate S. Papp yönetmenliğindeki "The Master"

Mansiyon Ödülü: Türkiye'den Utku Ali Güler yönetmenliğindeki "Feridun"

En İyi Kurmaca Ödülü: İran'dan Mohammad Hossein Abbasi'nin "Umbrella" filmi

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali"...

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali"...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!
3
Kilis'te Depremzedelere Yeni Yuvalar Teslim Edildi
4
29 Ocak-4 Şubat Başak burcu haftalık yorumu! Bu hafta Başak burçlarını neler bekliyor?
5
Hyundai Bayon 2024 Modeliyle Göz Kamaştırıyor: Fiyatını Duyan İnanamıyor! Sadece...
6
Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi — "Umbrella" En İyi Kurmaca
7
Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları Trabzon'da Öğrencilerle Buluştu

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı