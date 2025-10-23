Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi — "Umbrella" En İyi Kurmaca

Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali Sona Erdi

Ödüller sahiplerini buldu

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) destekleriyle, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği tarafından bu yıl altıncı kez gerçekleştirildi.

Toplam 5 gün süren festivalde, kurmaca dalında Türkiye'den ve dünyadan başvurular değerlendirildi. Festivalde 5 kıtadan 2 binin üzerinde müracaat alındı ve seçilen 13 finalist film arasından en iyi kurmaca, mansiyon ve jüri özel ödülleri verildi.

Kapanış ve ödül töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, festivale gelen yoğun başvurudan memnuniyet duyduklarını ve kentin sanata, sinemaya ve tiyatroya ev sahipliği yapmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Yazar ve yönetmen Raşit Çelikezer, finalist 13 filmi seçerken zorlandıklarını vurgulayarak, "Gönül isterdi ki yarışmayı kazanan ülkelerin yönetmenleri, yapımcıları da burada olsun. Festivaller yeni projelere ufuklar açar, yeni birliktelikler sağlar." dedi.

Kazananlar

Jüri değerlendirmesi sonucunda ödüller şu şekilde dağıtıldı:

Jüri Özel Ödülü: Macaristan'dan Mate S. Papp yönetmenliğindeki "The Master"

Mansiyon Ödülü: Türkiye'den Utku Ali Güler yönetmenliğindeki "Feridun"

En İyi Kurmaca Ödülü: İran'dan Mohammad Hossein Abbasi'nin "Umbrella" filmi

Programa, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcıların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

