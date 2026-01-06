Erzincan'da -10°C: Havaya Serpilen Kaynar Su Buz Taneciğine Dönüştü

Erzincan'da gece sıcaklık -10°C'ye kadar düştü. Vatandaşların havaya serptiği kaynar su yere düşmeden buz taneciklerine dönüştü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:22
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, şehir merkezinde soğuk hava etkisini koruyor. Gece sıcaklıkları sıfırın altında seyretti; bazı noktalarda eksi 10 dereceye kadar düştü.

Araçlar buz tuttu, vatandaşlar camlarını kazıdı

Soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah işlerine gitmek ve çocuklarını okula bırakmak için hazırlanan vatandaşlar ilk olarak buz tutan camları kazıdı.

Havaya serpiştirilen kaynar su buz taneciğine dönüştü

Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar kaynar suyu havaya serpiştirdi. Gözlemlere göre havaya serpilmiş sıcak su, yere düşmeden buz taneciği olarak çöktü.

Olay, bölgedeki soğuk hava dalgasının etkisini gözler önüne serdi.

