Erzincan'da 110 aday resim yetenek sınavında yarıştı

EBYÜ Resim Bölümü özel yetenek sınavına katılan 110 aday, iki aşamalı sınavda hünerlerini sergiledi; 35 öğrenci kabul edilecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 14:45
Erzincan'da 110 aday resim yetenek sınavında yarıştı

Erzincan'da 110 aday resim yetenek sınavında yarıştı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne başvuran 110 aday, özel yetenek sınavında üniversite eğitimine girebilmek için en iyi resimleri yapmaya çalıştı. Adaylar hünerlerini sergileyerek jüri karşısına çıktı.

Sınav düzeni

Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde gerçekleştirilen sınav, iki aşamadan oluştu. Adaylar hem sanatsal becerilerini hem de gözlem yeteneklerini ortaya koydu.

Kontenjan ve sonuç

Sınavı başarılı bulunan 35 öğrenci, Resim Bölümü'ne kayıt yaptırabilecek.

Rektör ve dekanın değerlendirmeleri

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, sınava giren adayları ziyaret ederek başarılar diledi. Levent, AA muhabirine, iki aşamadan oluşan sınava 110 kişinin katıldığını belirterek, "Ben öğrencilerimizin kabiliyetlerine güveniyorum. En güzel şekilde yapacaklar. Hocaların öğrenciler arasında seçim yapmalarının zor olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu da Türkiye'nin farklı illerinden öğrenci adaylarının geldiğini söyledi. Öğrencilere başarı dileyen Kavukcu, "Toplumsal içerikli sorular soruyoruz. Hem öğrencilerin yeteneklerini ölçmek hem de çevreyi gözlemlemek adına. Yaşanan olayları takip edebiliyorlar mı? Farkındalar mı? Dünyada neler yaşanıyor? Çevrelerinde neler var? Hem obje hem de olaylar bağlamında ne kadar gözlemleyip gözlemleyemediklerini, yeteneklerini de tespit ederek sınavımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim...

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim görmek için başvuran 110 aday, özel yetenek sınavında hünerlerini sergiledi. Fen-Edebiyat Fakültesinin girişinde iki aşamadan oluşan sınavda adaylar, hem sanatsal becerilerini hem de gözlem yeteneklerini ortaya koydu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde eğitim...

