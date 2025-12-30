DOLAR
Erzincan'da Akşamları Binlerce Karga Sokakları Sardı

Erzincan'da özellikle akşam 16.00-20.00 arasında Halitpaşa ve Ordu Caddeleri'ne toplanan kargalar, gürültü ve dışkı nedeniyle vatandaşları mağdur ediyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:01
Erzincan'da Akşamları Binlerce Karga Sokakları Sardı

Erzincan'da Akşamları Binlerce Karga Sokakları Sardı

Vatandaşlar gürültü ve dışkıdan şikayetçi

Erzincan’da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına 16.00 ile 20.00 arasında konan kargalar, çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların üzerini kirletiyor.

Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, "karga kovalama timi" kurmuş; ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan’daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

