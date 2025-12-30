DOLAR
Diyarbakır'da Kar Nedeniyle Okullar 31 Aralık Çarşamba Tatil

Diyarbakır Valiliği: Meteorolojik uyarı nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde kar ve buzlanma beklentisi; tüm eğitim kurumları 1 gün tatil, engelli ve hamile personel idari izinli.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:21
Valilikten uyarı: Kuvvetli kar, buzlanma ve don bekleniyor

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarında belirgin düşüş olacağı ve bununla birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Buna bağlı olarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihte idari izinli sayılacağı belirtildi.

