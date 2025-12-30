DOLAR
UNESCO Safranbolu'da Kar Büyüsü: Dron ile Masalsı Görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Safranbolu, dron ile görüntülenen kar örtüsüyle kışın masalsı güzelliğini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:30
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi, karla kaplı manzaraları dron ile görüntülendi. Güneş’in açmasıyla birlikte ilçe genelindeki beyaz örtü tüm güzelliğini ortaya koydu.

Tarihi dokunun beyazla buluşması

Tarihi konakları, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle ünlü Safranbolu, kış mevsiminde bembeyaz kar örtüsüyle adeta bir masal diyarına dönüştü. Arnavut kaldırımlı sokaklar, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüler karla birleşerek muazzam bir görsel şölen sundu.

Cittaslow ağı içinde yer alan ve "Kendini koruyan kent", "Osmanlı’nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçe, karla kaplanmış görüntüleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakıyor.

