DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0,05%
ALTIN
6.047,98 -1,23%
BITCOIN
3.785.000,11 -1,21%

Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Antalya'da vefatının ardından Korkuteli Bozova'da askeri törenle toprağa verildi; naaş Türk bayrağına sarıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:24
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Antalya'da vefat eden gazinin cenazesi doğduğu Bozova'da toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, Antalya'da vefatının ardından doğduğu Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Şarlak, Bozova aile Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Cenaze, Bozova mahallesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri tören ile devam etti. Törente merhumun naaşı, tören boyunca sarılı olduğu Türk bayrağı ile birlikte defin yerine götürüldü.

Defin işleminin ardından Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, naaş üzerindeki Türk bayrağını merhumun eşi Havva Şarlak'a teslim etti.

Törene, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Başsavcı Ozan Kapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, ilçe protokolü ile merhumun aile ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninin ardından Şarlak ailesi taziyeleri kabul etti.

ANTALYA’DA VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ DENİZ ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ REFİK ŞARLAK, DOĞDUĞU...

ANTALYA’DA VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ DENİZ ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ REFİK ŞARLAK, DOĞDUĞU KORKUTELİ İLÇESİ BOZOVA MAHALLESİNDE DÜZENLENEN ASKERİ TÖREN ARDINDAN BOZOVA AİLE MEZARLIĞI’NDA DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.

ANTALYA’DA VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ DENİZ ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ REFİK ŞARLAK, DOĞDUĞU...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batıdan Doğuya Dondurucu Soğuklar Türkiye'yi Vurdu
2
UNESCO Safranbolu'da Kar Büyüsü: Dron ile Masalsı Görüntüler
3
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil
4
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı
5
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı
7
Sinop'ta limanda kayık su alarak battı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları