Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Antalya'da vefat eden gazinin cenazesi doğduğu Bozova'da toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, Antalya'da vefatının ardından doğduğu Korkuteli ilçesi Bozova mahallesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Şarlak, Bozova aile Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Cenaze, Bozova mahallesinde bulunan Merkez Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen askeri tören ile devam etti. Törente merhumun naaşı, tören boyunca sarılı olduğu Türk bayrağı ile birlikte defin yerine götürüldü.

Defin işleminin ardından Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, naaş üzerindeki Türk bayrağını merhumun eşi Havva Şarlak'a teslim etti.

Törene, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Başsavcı Ozan Kapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, ilçe protokolü ile merhumun aile ve yakınları katıldı.

Cenaze töreninin ardından Şarlak ailesi taziyeleri kabul etti.

ANTALYA’DA VEFAT EDEN KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ DENİZ ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ REFİK ŞARLAK, DOĞDUĞU KORKUTELİ İLÇESİ BOZOVA MAHALLESİNDE DÜZENLENEN ASKERİ TÖREN ARDINDAN BOZOVA AİLE MEZARLIĞI’NDA DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ.