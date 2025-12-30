DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0%
ALTIN
6.019,61 -0,75%
BITCOIN
3.809.097,6 -1,85%

Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bolu’nun köklü ailesinden Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, İzmir Aliağa’da düzenlenen askeri törenle 96 yaşında son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 17:46
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

96 yaşındaki Kore gazisi için askeri tören düzenlendi

Bolu’nun köklü Gülez ailesinin yaşayan en büyük üyesi olan Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, İzmir’in Aliağa ilçesinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden Gülez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile askeri ve sivil yetkililer, ayrıca Karabulut’un ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut, tören mangası eşliğinde Aliağa Merkezi Camiine getirildi.

Cami önündeki törende cemaatten helallik alındıktan sonra, Ahmet Orhan Gülez dualar ve gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.

Bir yaşam ve hizmet öyküsü

13 Ağustos 1929da Bolu’da Gülezler Konağında doğan Ahmet Orhan Gülez, lise eğitiminden sonra gönüllü olarak katıldığı Kore Savaşından gazi olarak döndü. Ardından Almanya’da makina mühendisliği eğitimi alarak lisansını tamamladı.

Profesyonel yaşamında insan ilişkileri alanında dünyaca ünlü bir eğitimciden eğitim alan Gülez, bu birikimiyle İsviçre, İtalya ve Türkiyede birçok firmaya ve siyasetçiye danışmanlık ve eğitim verdi. İsviçre’de tanıştığı Silvia Hanım ile evlenen Gülez, eşinin vefatına kadar süren 64 yıllık evlilik yaşamı ile dikkat çekti.

Ahmet Orhan Gülez, TBMM II. Dönem (1923-1927) Bolu Milletvekili Mehmet Şükrü Gülez’in torunuydu.

BOLU’NUN KÖKLÜ AİLELERİNDEN GÜLEZ AİLESİNİN YAŞAYAN EN BÜYÜK ÜYESİ KORE GAZİSİ AHMET ORHAN GÜLEZ...

BOLU’NUN KÖKLÜ AİLELERİNDEN GÜLEZ AİLESİNİN YAŞAYAN EN BÜYÜK ÜYESİ KORE GAZİSİ AHMET ORHAN GÜLEZ, İZMİR’İN ALİAĞA İLÇESİNDE HAYATINI KAYBETTİ. YAŞAMINI YİTİREN 96 YAŞINDA KORE GAZİSİ AHMET ORHAN GÜLEZ, DÜZENLENEN ASKERİ BİR TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BOLU’NUN KÖKLÜ AİLELERİNDEN GÜLEZ AİLESİNİN YAŞAYAN EN BÜYÜK ÜYESİ KORE GAZİSİ AHMET ORHAN GÜLEZ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te 'Örümcek Adam' Kostümlü Ayaz Salih Koç Mahsur Sürücüye Yardım Etti
2
Meteoroloji'den Yeni Yıl Uyarısı: Türkiye Geneli Soğuk ve Yağışlı Hava
3
Şemdinli-Yüksekova Şepetan Geçidi'nde Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
4
Şırnak'ta Yoğun Kar: 31 Aralık 2025 Çarşamba Okullar Tatil
5
Vali Uğur Turan Vize’de Muhtarlarla Toplandı: Talepler Çözüm Odaklı Ele Alındı
6
Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak, Korkuteli'de Askeri Törenle Uğurlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları