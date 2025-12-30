Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, Aliağa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

96 yaşındaki Kore gazisi için askeri tören düzenlendi

Bolu’nun köklü Gülez ailesinin yaşayan en büyük üyesi olan Kore Gazisi Ahmet Orhan Gülez, İzmir’in Aliağa ilçesinde hayatını kaybetti. 96 yaşında hayatını kaybeden Gülez, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile askeri ve sivil yetkililer, ayrıca Karabulut’un ailesi ve yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı tabut, tören mangası eşliğinde Aliağa Merkezi Camiine getirildi.

Cami önündeki törende cemaatten helallik alındıktan sonra, Ahmet Orhan Gülez dualar ve gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.

Bir yaşam ve hizmet öyküsü

13 Ağustos 1929da Bolu’da Gülezler Konağında doğan Ahmet Orhan Gülez, lise eğitiminden sonra gönüllü olarak katıldığı Kore Savaşından gazi olarak döndü. Ardından Almanya’da makina mühendisliği eğitimi alarak lisansını tamamladı.

Profesyonel yaşamında insan ilişkileri alanında dünyaca ünlü bir eğitimciden eğitim alan Gülez, bu birikimiyle İsviçre, İtalya ve Türkiyede birçok firmaya ve siyasetçiye danışmanlık ve eğitim verdi. İsviçre’de tanıştığı Silvia Hanım ile evlenen Gülez, eşinin vefatına kadar süren 64 yıllık evlilik yaşamı ile dikkat çekti.

Ahmet Orhan Gülez, TBMM II. Dönem (1923-1927) Bolu Milletvekili Mehmet Şükrü Gülez’in torunuydu.

