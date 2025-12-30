Batıdan Doğuya Dondurucu Soğuklar Türkiye'yi Vurdu

Hafta sonunda ve başındaki kar yağışlarının ardından dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'nin önemli bölümü, etkili yağışların ardından başlayan sert soğukların etkisine girdi.

Kar yağışı kentleri ve turizm merkezlerini beyaza bürüdü

Yağışlar birçok yerde kar olarak düştü. Kent merkezleri, yüksek kesimler ve turizm açısından önemli olan kayak merkezleri beyaza büründü. Karın ardından hava sıcaklıkları hızla geriledi.

Sıcaklık düşüşleri ülke genelinde hissedildi

29 Aralık saat 18.00’den 30 Aralık sabah 06:00’ya kadar geçen sürede Türkiye’nin batısından doğusuna birçok yerde hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 30,3 derece ile Erzurum Karaçoban'da ölçüldü. Bunu sıfırın altında 28 derece ile Van Çaldıran, eksi 26,3 derece ile Muş Bulanık, sıfırın altında 24,7 derece ile Ağrı merkez takip etti.

Doğunun önemli bölümü soğukların etkisinde bulunurken, İç Anadolu'daki bazı iller de soğuktan nasibini aldı.

Nevşehir Derinkuyu'da hava sıcaklığı sıfırın altında 16,3, Bolu Dörtdivan'da 16,2, Çankırı Kurşunlu'da 15,8, Yozgat Çandır'da 15,6 ve Afyonkarahisar Sandıklı'da sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

