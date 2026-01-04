Erzincan'da donan sayaçlara ateş tutmayın: Uzmanlardan kritik uyarı

Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kış mevsiminin sert geçtiği Erzincan'da geceleri eksi 20 derece civarlarında seyreden sıcaklıklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, özellikle şebeke suyunda oluşabilecek donma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Uzmanların önerileri

Uzmanlar, donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması gerektiğini vurguladı. Çok soğuk gecelerde tesisatın korunması için alınabilecek basit tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiğini, bunun sağlanması amacıyla musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Bu sayede suyun sürekli hareket halinde olacağı ve donma riskinin azalacağı ifade edildi.

Ayrıca uzmanlar, yaygın olarak yapılan yanlışlara dikkat çekerek donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması ve sıcak su dökülmemesi gerektiğini söyledi. Bu tür müdahalelerin tesisata zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Koruma amaçlı olarak sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunabileceği de öneriler arasında yer aldı.

