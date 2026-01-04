DOLAR
Erzincan'da donan sayaçlara ateş tutmayın: Uzmanlardan kritik uyarı

Erzincan'da geceler eksi 20 dereceye düşüyor; uzmanlar donan sayaçlara ateş tutulmaması ve musluğun biraz açık bırakılması uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:38
Soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kış mevsiminin sert geçtiği Erzincan'da geceleri eksi 20 derece civarlarında seyreden sıcaklıklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer, özellikle şebeke suyunda oluşabilecek donma riskine karşı vatandaşları uyardı.

Uzmanların önerileri

Uzmanlar, donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması gerektiğini vurguladı. Çok soğuk gecelerde tesisatın korunması için alınabilecek basit tedbirlerin bu tür sıkıntıları engelleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, su boru ve sayaçlarının donmaması için borularda durağan suyun kalmaması gerektiğini, bunun sağlanması amacıyla musluğun bir miktar açık bırakılması tavsiyesinde bulundu. Bu sayede suyun sürekli hareket halinde olacağı ve donma riskinin azalacağı ifade edildi.

Ayrıca uzmanlar, yaygın olarak yapılan yanlışlara dikkat çekerek donan sayaç veya tesisata ateş tutulmaması ve sıcak su dökülmemesi gerektiğini söyledi. Bu tür müdahalelerin tesisata zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

Koruma amaçlı olarak sayacın yün gibi elyaf türü yalıtım malzemeleriyle kaplanarak korunabileceği de öneriler arasında yer aldı.

DONAN SAYAÇ VEYA TESİSATA ATEŞ TUTMAYIN

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

