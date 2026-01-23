Erzincan'da Göyne Sulama Barajı Yüzeyi Buzla Kaplandı

Erzincan Çatalarmut’taki Göyne Sulama Barajı, gece sıcaklıklarının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle yüzeyi buzla kaplandı; balık kafesleri de buz altında kaldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:28
Erzincan'da Göyne Sulama Barajı Yüzeyi Buzla Kaplandı

Erzincan'da Göyne Sulama Barajı yüzeyi buzla kaplandı

Soğuk hava, barajı donma noktasına getirdi

Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Gövne Sulama Barajının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.

Kar yağışı olmamasına karşın, gece saatlerinde görülen aşırı soğuklar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere, çay ve barajların donmasına yol açtı.

Çatalarmut köyünde bulunan barajda sıcaklıkların sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, göl yüzeyi oluşan buz tabakasıyla kaplandı.

Yaz aylarında yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan ve aynı zamanda kafes balıkçılığının yapıldığı barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Havadan çekilen görüntülerde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar buzun kalınlığını taşla test etti.

ERZİNCAN'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE GÖYNE SULAMA BARAJI'NIN YÜZEYİ BUZ TUTTU

ERZİNCAN'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE GÖYNE SULAMA BARAJI'NIN YÜZEYİ BUZ TUTTU

ERZİNCAN'DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE GÖYNE SULAMA BARAJI'NIN YÜZEYİ BUZ TUTTU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karasu Çayı’nda Çıplak Elle Yayın Balığı Avı — Suat Çetindere
2
Kütahya ve Uşak Belediyeleri İş Birliğini Güçlendiriyor
3
Sivas Beyaza Büründü: Tarihi Kent Meydanı Karla Kaplandı
4
Yozgat'ta Kar ve Sis Sürücüleri Zora Soktu
5
Bingöl'de Kar Yeniden Etkili: Tuzlama ve Yol Güvenliği Çalışmaları Başladı
6
Gökçe'de Dere Taşkını: Ula'da 'Turuncu Kod' Sağanak Hayatı Felç Etti
7
Eray Aktaş’ın Organ Bağışı 19 Yaşındaki Elif’e Hayat Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları