Erzincan'da Göyne Sulama Barajı yüzeyi buzla kaplandı
Soğuk hava, barajı donma noktasına getirdi
Erzincan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Gövne Sulama Barajının yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Kar yağışı olmamasına karşın, gece saatlerinde görülen aşırı soğuklar Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki dere, çay ve barajların donmasına yol açtı.
Çatalarmut köyünde bulunan barajda sıcaklıkların sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü belirtilirken, göl yüzeyi oluşan buz tabakasıyla kaplandı.
Yaz aylarında yaklaşık 48 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan ve aynı zamanda kafes balıkçılığının yapıldığı barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.
Havadan çekilen görüntülerde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekerken, bazı vatandaşlar buzun kalınlığını taşla test etti.
