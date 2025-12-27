DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.754.042,7 0,2%

Erzincan'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Erzincan şehir merkezinde gece başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü; vatandaşlar yürüyüş yaptı, Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 00:38
Erzincan'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Erzincan'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Merkezi Beyaza Büründü

Gece saatlerinde başlayan yağış kentte etkisini gösterdi

Erzincan şehir merkezinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da vatandaşlar yağan karla birlikte mutlu oldu.

Kar yağışıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüye büründü. Evlerinden dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklarda kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.

Karayolları ekipleri de şehirlerarası yolların trafiğe açık kalabilmesi için karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

ERZİNCAN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

ERZİNCAN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

ERZİNCAN ŞEHİR MERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Kar Yağışı Etkili: Şehir Merkezi Beyaza Büründü
2
Safranbolu'da Kar Yağışı Başladı: Bağlar ve Esentepe Beyaza Büründü
3
Kütahya'da "Dilek Arabası" Vatandaşın Yeni Gözdesi
4
Rize'de Beklenen Kar Yağışı Başladı: Yaylalar Beyaza Büründü
5
Pınarhisar'da Fidan Dikimi: Öğrencilere Çevre Bilinci Kazandırılıyor
6
Kütahya’da 2025-4B Tertip Yükümlü Erlerin Yemin Töreni
7
Düzce Valiliği'nden Batı Karadeniz'e Fırtına Uyarısı (26-27 Aralık 2025)

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye