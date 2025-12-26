Pendik'te Çöpten Çıkan Bağlama Gönüllere Dokundu

Temizlik görevlisinin samimi anları sosyal medyada ilgi gördü

Pendik Belediyesi çatısı altında görev yapan temizlik görevlisi Bilgin Kaplan, Güzelyalı Mahallesi'nde yürüttüğü rutin temizlik çalışması sırasında dikkat çekici bir keşifte bulundu. Çöp konteynerini boşaltırken kenarda bırakılmış bir bağlama fark eden Kaplan, merakla enstrümanı eline aldı.

Kaplan, trafiğin yavaş olduğu bir anda çöp kamyonunun kasasında yer alan güvenlik korumalı alanda kısa süreliğine bağlama çalmaya çalıştı. Bu anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum alırken, samimi görüntüler izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu ve temizlik görevlisinin müziğe olan ilgisi takdir topladı.

Konuyla ilgili konuşan Bilgin Kaplan, "Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöpleri toplarken, çöp konteynerini dökerken kenarında sazı gördüm. Merak ettim, aldım. Böyle çalmaya çalışırken bir vatandaşın dikkatini çekmiş. Sosyal medyada paylaşmışlar, insanlar beğenmiş, güzel yorumlar yapmışlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Müzik ruhun gıdasıdır. Herkesin çalmasını tavsiye ediyorum. Benim müzik aletleri arasında en sevdiğim bağlamadır. İzleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Samimi görüntüler ve Kaplan'ın sözleri, gündelik yaşamın içinden çıkan bu küçük ama etkileyici anın neden kısa sürede ilgi gördüğünü ortaya koydu.

