Pendik'te Çöpten Çıkan Bağlama Gönüllere Dokundu

Pendik'te temizlik görevlisi Bilgin Kaplan, çöpten bulduğu bağlamayı çalarak sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 20:38
Temizlik görevlisinin samimi anları sosyal medyada ilgi gördü

Pendik Belediyesi çatısı altında görev yapan temizlik görevlisi Bilgin Kaplan, Güzelyalı Mahallesi'nde yürüttüğü rutin temizlik çalışması sırasında dikkat çekici bir keşifte bulundu. Çöp konteynerini boşaltırken kenarda bırakılmış bir bağlama fark eden Kaplan, merakla enstrümanı eline aldı.

Kaplan, trafiğin yavaş olduğu bir anda çöp kamyonunun kasasında yer alan güvenlik korumalı alanda kısa süreliğine bağlama çalmaya çalıştı. Bu anlar, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum alırken, samimi görüntüler izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu ve temizlik görevlisinin müziğe olan ilgisi takdir topladı.

Konuyla ilgili konuşan Bilgin Kaplan, "Güzelyalı Mahallesi’nde sabah saatlerinde çöpleri toplarken, çöp konteynerini dökerken kenarında sazı gördüm. Merak ettim, aldım. Böyle çalmaya çalışırken bir vatandaşın dikkatini çekmiş. Sosyal medyada paylaşmışlar, insanlar beğenmiş, güzel yorumlar yapmışlar. Bu benim çok hoşuma gitti. Müzik ruhun gıdasıdır. Herkesin çalmasını tavsiye ediyorum. Benim müzik aletleri arasında en sevdiğim bağlamadır. İzleyen ve beğenen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Samimi görüntüler ve Kaplan'ın sözleri, gündelik yaşamın içinden çıkan bu küçük ama etkileyici anın neden kısa sürede ilgi gördüğünü ortaya koydu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

