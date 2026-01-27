Erzincan'da Keklik ve Tavşan Avı Sona Erdi

Erzincan'da 2025-2026 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda keklik ve tavşan avı, 18 Ocak 2026 itibarıyla sona erdi; yasak ihlalinde yasal işlem yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:18
Erzincan'da Keklik ve Tavşan Avı Sona Erdi

Erzincan'da Keklik ve Tavşan Avı Sona Erdi

2025-2026 Merkez Av Komisyonu Kararıyla Sezon Kapatıldı

Erzincan'da, 2025-2026 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda av sezonunun sona erdiği duyuruldu.

II. grup kuşlar: kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik ile I. grup memeli av hayvanları: yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarı için av yasağı, 18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yetkililer, belirtilen tarihten sonra yasaklanan hayvanları avlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çekti.

ERZİNCAN’DA KEKLİK VE TAVŞAN AVI YASAKLANDI

ERZİNCAN’DA KEKLİK VE TAVŞAN AVI YASAKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli Belediyesi'nde Personel Çalışma Şartları İyileştirildi
2
Elazığ'da Murat Nehri'nden 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
3
Samsun’da Çam Kese Tırtılı İstilası: Orman ve İnsan Sağlığı Tehdidi
4
Hatay Otogarı'nda Güvenlik Görevlisinin İlk Müdahalesi Hayat Kurtardı
5
Aydın'da Yağışlı Hava Sürüyor — Önümüzdeki Günlerde Devam Edecek
6
Elazığ'da Murat Nehri'nde 78 kilogramlık dev turna balığı yakalandı
7
Sivas'ta Tanju Kaya Çıraklarıyla Karda Neşeli Anlar Yaşadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları