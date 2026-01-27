Erzincan'da Keklik ve Tavşan Avı Sona Erdi

2025-2026 Merkez Av Komisyonu Kararıyla Sezon Kapatıldı

Erzincan'da, 2025-2026 Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda av sezonunun sona erdiği duyuruldu.

II. grup kuşlar: kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik ile I. grup memeli av hayvanları: yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansarı için av yasağı, 18 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yetkililer, belirtilen tarihten sonra yasaklanan hayvanları avlayanlar hakkında yasal işlem yapılacağına dikkat çekti.

ERZİNCAN’DA KEKLİK VE TAVŞAN AVI YASAKLANDI