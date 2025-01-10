Erzincan'daki Göyne Barajı Kar ve Buzla Kaplandı

Erzincan'daki Göyne Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle kar ve buzla kaplandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:07
Erzincan'daki Göyne Barajı Kar ve Buzla Kaplandı

Göyne Barajı Dondurucu Soğuklarla Kaplandı

Erzincan'da bulunan Göyne Barajı, etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklarla baş başa kaldı. Barajın büyük bölümünü kaplayan kar ve buz, bölgedeki soğuk hava koşullarının derin etkisini gözler önüne seriyor.

Hava Sıcaklığı Eksi 15 Dereceye Düştü

Çatalarmut köyünde kaydedilen hava sıcaklıkları, zaman zaman eksi 15 derecelere kadar düşerek, bazı akarsuların ve göletlerin tamamen buz tutmasına neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde yer alan baraj, yaz aylarında yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazisini sulamak için kullanılmakta ve aynı zamanda kafes balıkçılığına ev sahipliği yapmaktadır.

Barajdaki Balık Kafesleri Buz Altında

Soğuk hava nedeniyle barajdaki balık kafesleri de buz kütlesinin altında kaldı. Barajın büyük bölümündeki kar ve buz örtüsü, bölgede dron ile görüntülenerek, doğanın bu yolculuğuna dair ilginç manzaralar sundu.

Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla...

Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla...

Erzincan'daki Göyne Barajı'nın büyük bölümü, dondurucu soğukların etkisiyle kar ve buzla kaplandı.

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