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Safranbolu'da Dünya Mirası'nın 30. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Safranbolu, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30. yılını etkinliklerle kutluyor. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 21:24
Safranbolu'da Dünya Mirası'nın 30. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Safranbolu Pasifik Mirası 30. Yıl Etkinlikleri Başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışının 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerle kutlamalara başladı. İlk program, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve Konser Performansları

Etkinlik öncesinde Gülcan Acar'ın "Melodik İzler" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Programda, Safranbolu yöresinin kadın ve erkek halk oyunları ekibi gösteri sundu. Ayrıca, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen konser, Şef Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur yönetiminde gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediye Başkanı'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği eşsiz bir yer olduğunu vurguladı. Köse, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 30 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu süreç, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruma konusundaki sorumluluğumuzla taçlanıyor. Safranbolu, Türkiye'nin en iyi korunan kenti olarak karşımıza çıkıyor," dedi.

Etkinliklerin Detayları

Etkinlikler, 17 Aralık'a kadar devam edecek. Kapsamında fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, fidan dikimi, belgesel gösterimi, panel ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca, etkinliklerin kapanışı 17 Aralık'ta Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "UNESCO Özel Programı" ile yapılacak. Burada, "En Başarılı Restorasyon Uygulama Onur Ödülü" de sahiplerine takdim edilecek.

Programa, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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