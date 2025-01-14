Erzurum'da Aileler Tarihi Aziziye Tabyası'nda Kış Eğlencesi Yaşadı

Erzurum'un Aziziye Tabyası'nda aileler, kış etkinlikleri kapsamında kayak, atlı kızak ve okçuluk yaptı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:21
Erzurum'da Aileler Tarihi Aziziye Tabyası'nda Kış Eğlencesi Yaşadı

Erzurum'da Aile Eğlencesi: Aziziye Tabyası'nda Kış Etkinlikleri

Erzurum'da tarihi Aziziye Tabyası'nda gerçekleştirilen etkinlikte aileler, kış sporlarının keyfini çıkardı. Osmanlı döneminde önemli bir savunma noktası olan tabyada, özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı yer olması nedeniyle tarihi bir anlam taşıyor.

Köklerden Göklere Temasıyla Aile Buluşması

Valilik açıklamasına göre, Ebu İshak Vakfı ve Emin Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte aileler, Nene Hatun'un kabri ziyaretiyle başladı. Aileler, dua ederek tarihimize saygı duruşunda bulundu.

Etkinlikte katılımcılar, geleneksel atlı okçuluk, model roket uçurma, atlı kızak ve kayak gibi birçok aktivitede yer aldı. Aileler, bu aktivitelerle hem eğlendi hem de geleneksel sporları tanıma fırsatı buldu.

Program, ailelere yönelik tabya sunumuyla sona erdi. Katılımcılar, tarihi mekanın önemi hakkında bilgi edinerek, hem eğlenceli hem de öğretici bir gün geçirdi.

Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir...

Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen aileler, ok attı, atlı kızak ve kayak yaptı.

Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir...

Tarihte Erzurum'un savunmasında büyük önem taşıyan Aziziye Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelen aileler, ok attı, atlı kızak ve kayak yaptı.

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