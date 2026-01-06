Erzurum'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi beklendiği bildirildi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bölge için çığ uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

