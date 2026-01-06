Erzurum'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Erzurum ve çevresinde buzlanma, don, pus ve çığ riski nedeniyle Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden uyarı yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:12
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

Buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi beklendiği bildirildi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Bölge için çığ uyarısı da yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

