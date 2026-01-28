Erzurum'da Buzlanma, Don ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji uzmanları Erzurum ve çevresi için buzlanma, don ve çığ uyarısı yaptı. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzincan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Beklenen hava olayları

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinden pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Uzmanlardan dikkat çağrısı

"Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

