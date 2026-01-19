Erzurum'da Siyah ile Beyazın Buluşması: Afrikalı Öğrencilerin İlk Kar Deneyimi

Erzurum'da eğitim gören Afrikalı öğrenciler, hayatlarında ilk kez gördükleri kar karşısında şaşkınlık yaşadı; kışın güzelliği ve soğuğun zorluğu gündemde.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:08
Erzurum'da Siyah ile Beyazın Buluşması: Afrikalı Öğrencilerin İlk Kar Deneyimi

Erzurum'da Siyah ile Beyazın Buluşması

Soğuğu ile meşhur olan Erzurum'da kar ve kış tüm etkisiyle devam ediyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim hayatlarını sürdüren, Afrika kıtasından gelen öğrenciler, hayatlarında ilk kez kar yağışını gördüklerinde hayretlerini gizleyemediler.

Afrikalı Öğrencilerin İzlenimleri

Sıcak iklimlerden gelen genç öğrenciler, yılın önemli bir kısmı soğuk ve karla geçen Erzurum ile ilgili izlenimlerini paylaştı. Bir kısmı kışın manzarasından memnun kalırken, bir kısmı soğuğun yarattığı zorluklardan söz etti.

Onlara göre kış güzel ama soğuk sıkıntılı.

