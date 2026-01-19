İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası

İstanbul'da yoğun kar yağışı Sarıyer'i beyaza bürüdü; Bahçeköy ve Belgrad Ormanı havadan görüntülendi, termometreler 2 dereceyi gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:16
Bahçeköy ve Belgrad Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Megakent İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sarıyer ilçesinde aralıklarla devam eden yağış, ilçe genelinde etkileyici ve fotoğrafik görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da dün aralıklarla süren kar yağışı, sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Termometrelerin 2 dereceyi gösterdiği kentte, özellikle Sarıyer’in yüksek kesimlerinde kar yoğun şekilde etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan Bahçeköy, havadan görüntülendi. Karla kaplı ağaçlar ve yerleşim yerleri, Belgrad Ormanı ile birlikte masalsı bir görünüme büründü.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

