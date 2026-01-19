Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yıl boyunca düzenlediği eğitim ve etkinliklerle çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmayı hedefliyor. Farklı türlerde yaklaşık bin 500 hayvana ev sahipliği yapan park, anaokulundan liseye kadar tüm yaş gruplarına yönelik programlarla çevre bilincini güçlendiriyor.

Eğitimler ve katılım

2025 yılı içinde düzenlenen 109 eğitim çalışmasıyla 5 bin 432 öğrenciye ulaşıldı; aynı dönemde 20 farklı etkinlik gerçekleştirildi. Parkta görevli Hakan Savurdan, ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Büyük küçük her yaştan binlerce vatandaşımız zamanını geçirmek için tercih ettiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaretçiler, değişik türlerde vahşi ve evcil hayvanları aynı zamanda görebilme imkânını bulabiliyor. Okullar ile iş birliği yaparak yıl boyunca çeşitli eğitim ve geziler düzenleniyor. Eğitim programlarımız anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencileri kapsıyor. Programlar kapsamında öğrencilere ilk olarak konferans salonunda hayvan türleri, doğal yaşam alanları, çevre bilinci, doğanın korunması gibi konularda bilgilendirme ve sunum yapıyoruz"

Hayvanlarla etkileşim

Çocuklar, görevliler eşliğinde parkı geziyor; merak ettikleri türleri yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Savurdan, uygulamalı etkileşimleri şöyle anlattı: "Çocuklar merak ettikleri hayvanları yakından görme fırsatı bulurken tavşan, kuzu ve oğlak gibi hayvanlarla kontrollü etkileşim sağlanarak bağ kurmaları sağlanıyor". Bu sayede öğrenciler hem bilgi edinip hem de duygusal bağ geliştiriyor.

Ziyaretçi yoğunluğu ve parkın olanakları

650 dönüm arazi üzerinde kurulu Doğal Yaşam Parkı'nda maymun, tavşan, şempanze, kanguru, kaplan, aslan, ayı, timsah, yılan ve kuş türleri en fazla ilgi çeken türler arasında yer alıyor. Antalya Doğal Yaşam Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, ara tatil döneminde yaşanan yoğunluğa dikkat çekerek, "Ara tatilin başlamasıyla her gün binlerce ziyaretçiyi kabul ediyoruz. Çocuklar aileleriyle birlikte hayvanları yakından inceleyip, doğa ile iç içe olan ortamımızda piknik yapma şansları oluyor" dedi.

Eğitim ve etkinliklere katılmak isteyen okullar, randevu için Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ile iletişime geçebiliyor; programlar yıl boyunca devam ediyor.

