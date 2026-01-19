Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:24
Posof Meslek Yüksekokulu müdürlüğüne Öğr. Gör. Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz atandı.

Özgeçmiş ve akademik kariyer

Aslen Posof Armutveren köyünden olan Gökgöz, 1992 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul’da ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra tam burslu kazandığı İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun oldu. 2020 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Özel sektör deneyiminin ardından 2023 yılında Posof Meslek Yüksekokulu Adalet Programı’nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Aynı yıl atandığı müdür yardımcılığı görevini, müdür olarak atandığı 2026 Ocak ayına kadar sürdürdü.

Atama ve mesajı

Gökgöz, müdür olarak atanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bir Posoflu olarak, tevdi edilen bu görevi; yüzyıllardır bu topraklarda doğan ve yine bu topraklarda ebediyete irtihal eden atalarımın aziz hatıralarına karşı taşıdığım sorumluluk bilinciyle, en iyi şekilde yerine getirme gayreti içinde olacağım. Allah utandırmasın"

Bölge ve kurum için önemi

Posoflu bir akademisyenin Posof Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine getirilmesi, kurum ve bölgeye duyulan aidiyet açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni dönemde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha da güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

