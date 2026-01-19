Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı

Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez'

Erzurumlu başarılı müteahhit, Lamura İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Algan sektördeki gelişmeler ve riskler hakkında önemli tespitlerde bulundu. Algan, kentsel dönüşüm sürecinde liyakat, doğru bilgi ve güvenin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşümde liyakat vurgusu

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte sektöre getirilen düzenlemelerin kalite ve güven düzeyini artırdığını belirten Algan, buna rağmen uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Algan, müteahhit seçiminde önceliğin tecrübe ve referans olması gerektiğini ifade ederek; "Liyakat olmadan bu iş yürümez" dedi.

Bilgi kirliliği projeleri kilitliyor

Algan, sahadaki en büyük problemin bilgi kirliliği olduğunu belirtti. Vatandaşların yanlış yönlendirmelerle süreci sağlıksız yürüttüğünü, sosyal medyada ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin projeleri kilitlediğini vurguladı. Ayrıca müteahhitlerle malikler arasındaki anlaşmazlıkların sektörde önemli sıkıntılara yol açtığını söyledi.

'Yarısı Bizden' kampanyası bir fırsat

Hükümetin hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden kampanyası' hakkında değerlendirme yapan Algan, projeyi "müthiş bir fırsat" olarak nitelendirdi. Vatandaşların bu imkândan faydalanmasını tavsiye eden Algan, "Devlet büyük bir destek sağlıyor. Bu fırsat heba edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Müteahhit dolandırıcılığı ve ekonomik nedenler

Son dönemde artan müteahhit dolandırıcılığı vakalarına dikkat çeken Algan, bunun arka planında ekonomik sıkıntıların bulunduğunu söyledi. Bazı müteahhitlerin çözüm üretmek yerine yanlış yollara saparak tefeciye yöneldiğini, bunun hem kendilerini hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

Gelecek için öneriler

Algan, doğru planlama, şeffaflık ve güven ortamı sağlandığında hem Erzurum'da hem de Türkiye genelinde sağlıklı yapılaşmanın mümkün olacağını söyleyerek sözlerini noktaladı. Liyakatli, güçlü referanslara sahip firmaların tercih edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

