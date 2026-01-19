Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı

Lamura İnşaat Başkanı Ahmet Algan, 6306 sayılı Kanun sonrası liyakat, bilgi kirliliği ve 'Yarısı Bizden' kampanyası uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:22
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı

Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez'

Erzurumlu başarılı müteahhit, Lamura İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Algan sektördeki gelişmeler ve riskler hakkında önemli tespitlerde bulundu. Algan, kentsel dönüşüm sürecinde liyakat, doğru bilgi ve güvenin öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

Kentsel dönüşümde liyakat vurgusu

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte sektöre getirilen düzenlemelerin kalite ve güven düzeyini artırdığını belirten Algan, buna rağmen uygulamada ciddi sorunlar yaşandığını söyledi. Algan, müteahhit seçiminde önceliğin tecrübe ve referans olması gerektiğini ifade ederek; "Liyakat olmadan bu iş yürümez" dedi.

Bilgi kirliliği projeleri kilitliyor

Algan, sahadaki en büyük problemin bilgi kirliliği olduğunu belirtti. Vatandaşların yanlış yönlendirmelerle süreci sağlıksız yürüttüğünü, sosyal medyada ve kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmesinin projeleri kilitlediğini vurguladı. Ayrıca müteahhitlerle malikler arasındaki anlaşmazlıkların sektörde önemli sıkıntılara yol açtığını söyledi.

'Yarısı Bizden' kampanyası bir fırsat

Hükümetin hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden kampanyası' hakkında değerlendirme yapan Algan, projeyi "müthiş bir fırsat" olarak nitelendirdi. Vatandaşların bu imkândan faydalanmasını tavsiye eden Algan, "Devlet büyük bir destek sağlıyor. Bu fırsat heba edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Müteahhit dolandırıcılığı ve ekonomik nedenler

Son dönemde artan müteahhit dolandırıcılığı vakalarına dikkat çeken Algan, bunun arka planında ekonomik sıkıntıların bulunduğunu söyledi. Bazı müteahhitlerin çözüm üretmek yerine yanlış yollara saparak tefeciye yöneldiğini, bunun hem kendilerini hem de vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

Gelecek için öneriler

Algan, doğru planlama, şeffaflık ve güven ortamı sağlandığında hem Erzurum'da hem de Türkiye genelinde sağlıklı yapılaşmanın mümkün olacağını söyleyerek sözlerini noktaladı. Liyakatli, güçlü referanslara sahip firmaların tercih edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

ERZURUMLU BAŞARILI MÜTEAHHİT, LAMURA İNŞAAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALGAN’DAN DİKKAT ÇEKEN...

ERZURUMLU BAŞARILI MÜTEAHHİT, LAMURA İNŞAAT A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALGAN’DAN DİKKAT ÇEKEN UYARILAR VE ÖNEMLİ TESPİTLER GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti
2
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Çocuklara Hayvan ve Doğa Sevgisi — 5 bin 432 Öğrenciye Ulaşıldı
3
Sakarya Uzun Çarşı'da 60 Yıllık Ciğerci: Gastronomi Turizmine Katkı
4
Posof Meslek Yüksekokulu'na Posoflu Müdür Temel İbrahim Oğuzhan Gökgöz
5
Ahmet Algan: 'Liyakat Olmadan Kentsel Dönüşüm Yürümez' - Lamura İnşaat Başkanı Uyardı
6
İstanbul'da Kar: Sarıyer'de Havadan Büyüleyici Kış Manzarası
7
KUDAKA Destekli SOGEP: Atatürk Üniversitesi'nin 'Yeteneğini Keşfet' Projesiyle Kadın İstihdamı Artacak

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları