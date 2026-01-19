Başkan Altay Ara Tatilde Tüm Çocukları Konya Bilim Merkezi’ne Davet Etti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan, TÜBİTAK destekli ve Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, ara tatilde çocuklara bilimi sevdirmek için kapsamlı etkinlikler düzenliyor.

Başkan Altay'dan Davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkezde çocukların bilime, teknolojiye ve üretmeye olan ilgisini küçük yaştan itibaren artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Başkan Altay, "Bilim Merkezimizde ara tatil süresince çocuklarımız ve aileleri için özel etkinlikler düzenleyerek bilimi eğlenceli hale getiriyoruz. Tatilde çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirmelerini hem de bilim, tasarım ve üretimle iç içe olmalarını istiyoruz. Çocuklarına hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunmak isteyen tüm ailelerimizi Konya Bilim Merkezimize davet ediyorum" dedi.

BrickZone Haftası

Konya Bilim Merkezi’nde 17 Ocak’ta başlayan ve 25 Ocak’a kadar sürecek BrickZone Haftası ile çocuklar renkli lego tuğlalarla tasarım ve mühendisliğin eğlenceli dünyasına adım atıyor. Program kapsamında katılımcılar; Meslekleri Öğreniyorum atölyesinde farklı meslekleri deneyimleyerek tanıyor, BrickArt ile hayal güçlerini sanatsal tasarımlara dönüştürüyor. Arabamı Tasarlıyorum etkinliğinde çocuklar hız, denge ve hareket kavramlarını kendi araçları üzerinden keşfediyor. Uzaya ilgi duyan çocuklar uzay mekiği tasarımlarıyla hayal gücünü sınarken; Sevimli Dostlar atölyesinde canlılar dünyası legolarla yeniden hayat buluyor. BrickZone Haftası boyunca çocukların problem çözme, iş birliği ve üretme becerileri de adım adım inşa ediliyor.

Ara Tatil Programı

Ara tatil programı 27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Çocuklar bu süreçte uygulamalı atölyelerle bilimsel düşünceyi keşfetme fırsatı bulacak; interaktif düzenekler ve uygulamalı çalışmalar sayesinde teorik bilgiler somut deneyimlere dönüşecek. Katılımcılar birer üretici gibi düşünmenin ve üretmenin heyecanını yaşayacak.

Ziyaret Saatleri

Konya Bilim Merkezi, hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRE KAZANDIRILAN, TÜBİTAK DESTEKLİ TÜRKİYE’NİN İLK VE EN BÜYÜK BİLİM MERKEZİ OLAN KONYA BİLİM MERKEZİ, ARA TATİLDE ÇOCUKLARA BİLİMİ SEVDİRMEK İÇİN ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR.