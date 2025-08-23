DOLAR
Erzurum Müzesi'nde Karaz Kültürü Sergisi: 5 bin 500 yıllık miras

Erzurum Müzesi'nde Karaz Kültürü'ne ait pişmiş toprak, metal ve taş eserler Kültür Yolu Festivali'nin 102 Sergi Projesi kapsamında sergileniyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 21:22
Sergide neler var?

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve 5 bin 500 yıl öncesine kadar dayanan Karaz Kültürü'ne ait çanak, çömlek, metal eserler ve taş kalıplar, Erzurum Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Sergi, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan "102 Sergi Projesi" çerçevesinde izleyiciyle buluştu.

Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı, bazı eserlerin Doğu Anadolu'daki diğer müzelerden getirildiğini belirtti. Işıklı, eserlerin pişmiş toprak, kemik ve taştan olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Karaz bu bölgenin en kadim kültürü, günümüzden yaklaşık 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış olan tarım ve hayvancılıkla geçinen çok zengin kültürel materyali olan bir kültürle uğraşıyoruz."

Işıklı, kültürün coğrafi yayılımına işaret ederek, "Bu kültürün merkezi ve en çok verisi ülkemizde bulunuyor, Karaz'ın doğduğu topraklardayız. Bu kültürü anlayabilmemiz için bu bölgedeki yapılan çalışmaları mercek altına yatırmaya karar verdik. Bu kültürün Doğu Anadolu'daki müzelere dağılmış çok nadide eserleri var, bunların en güzellerini, Doğu Anadolu'nun Karaz zenginliğini Erzurum Müzesi'nde sergiliyoruz." dedi.

Işıklı, eserlerin bir kısmının ilk kez sergiye açıldığını, bazılarının ise restorasyon sonrası yeniden görülebilir hale geldiğini aktardı. Eserlerin yaklaşık 6 ay süreyle müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını sözlerine ekledi.

Projeyi ve sergilenen parçaları değerlendiren Işıklı, "Buradakiler, 5 bin 500 yıl önce bu topraklarda yaşamış halkların ürettiği kültürel eserler. Onlar bize tarım ve hayvancılıkla geçinen köy halkının nasıl evlerde yaşadığını, nasıl kap kullandığını, ölülerini nasıl gömdüklerini, neye inandıklarını ve o topluma ait her şeyi anlatıyor." diye konuştu.

