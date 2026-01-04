DOLAR
Erzurum Şehir Hastanesi Otoparkı Geçici Olarak Kapatıldı

Erzurum Şehir Hastanesi'nin dokuz otopark alanından biri, yoğun kar sonrası bakım, temizlik ve teknik kontroller nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:18
Erzurum Şehir Hastanesi yerleşkesindeki dokuz otopark alanından birinde, bakım, temizlik ve teknik kontrol çalışmaları nedeniyle otopark geçici olarak kapatıldı.

Hastane açıklaması

"Söz konusu otopark alanında; yoğun kar yağışı sonrası oluşan kar ve buz birikintilerinin temizlenmesi, drenaj ve altyapı sistemlerinin kontrol edilmesi ile olası risklerin önlenmesi amacıyla tesisat, mekanik ve elektrik bakım-onarım çalışmalarının kapsamlı şekilde yürütülmesi planlanmaktadır. Bu süreçte, park halinde bulunan araçların zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve teknik ekiplerin çalışmalarını güvenli, sağlıklı ve etkin bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla ilgili otopark alanı geçici olarak kullanıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmaması adına, söz konusu alan dışındaki diğer otoparklar hizmet vermeye devam etmekte olup, hastane yerleşkesi içerisinde gerekli yönlendirme ve bilgilendirme düzenlemeleri yapılmıştır. Otopark kullanımına ilişkin tüm tedbirler, hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması esas alınarak planlanmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmalar, önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında olup; hastanemizin tüm hizmet alanlarında güvenliğin ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bakım, temizlik ve teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından, ilgili otopark alanı en kısa sürede yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

