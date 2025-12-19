DOLAR
42,81 -0,18%
EURO
50,26 -0,13%
ALTIN
5.954,55 0,06%
BITCOIN
3.752.773,78 -3,37%

Eser İlkokulu Öğrencileri ADARAY ve Metrobüsle Toplu Ulaşımı İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüsle gezdirerek toplu ulaşım, tasarruf ve yerli üretim bilinci kazandırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:52
Eser İlkokulu Öğrencileri ADARAY ve Metrobüsle Toplu Ulaşımı İnceledi

Eser İlkokulu Öğrencileri ADARAY ve Metrobüsle Toplu Ulaşımı İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüs ile buluşturdu. Etkinlik, çocuklara toplu ulaşım kültürünü öğretmeyi ve yerli üretim ile tasarruf bilincini aşılamayı hedefledi.

Etkinlik ve Gezi Programı

Adapazarı Eser İlkokulundan yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı gezi programında öğrencilere, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları arasında yer alan ADARAY ve metrobüs sistemleri tanıtıldı. Öğrenciler, şehrin modern ve çevreci toplu ulaşım projelerini yakından görme fırsatı buldu.

Yolculuk sırasında, ulaşım sistemlerinin işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı; ayrıca yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci ve toplu taşıma kullanımının çevresel katkıları üzerinde duruldu.

Amaç ve Beklenen Kazanımlar

Etkinlikle öğrencilerin toplu ulaşımı tercih etmeye yönelik farkındalıklarının artırılması, yerli üretime saygı ve kaynakların doğru kullanılması bilincinin oluşturulması amaçlandı. Belediye yetkilileri, bu tür eğitim gezilerinin çocukların şehir yaşamına ve sürdürülebilir ulaşıma bakışını şekillendirmede etkili olduğunu vurguladı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER YIL 12-18 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN TUTUM, YATIRIM VE...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER YIL 12-18 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN TUTUM, YATIRIM VE TÜRK MALLARI HAFTASI ÇERÇEVESİNDE DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLE ESER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİ ADARAY VE METROBÜSLE BULUŞTURARAK TOPLU ULAŞIM, TASARRUF VE YERLİ ÜRETİM BİLİNCİ KAZANDIRDI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HER YIL 12-18 ARALIK TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN TUTUM, YATIRIM VE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Başladı
2
Çıldır İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası: "Aile Yılı" Etkinliği
3
Edirne'de Hava Kirliliği Çıplak Gözle Görüldü
4
Aydın'ın Sesi: Yarım Asırlık Müezzin Hafız Güngör Mengi Vefat Etti
5
Başkan Şerifoğulları, kelebek hastası 8 yaşındaki Fatma’yı evinde ziyaret etti
6
Düzceli Alimler Sempozyumu | Vali Selçuk Aslan: Düzce insan yetiştirmede de zengin
7
Bandırma Karaçalılık’ta 350 Atkestanesi Toprakla Buluştu

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül