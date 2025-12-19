Eser İlkokulu Öğrencileri ADARAY ve Metrobüsle Toplu Ulaşımı İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle Eser İlkokulu öğrencilerini ADARAY ve metrobüs ile buluşturdu. Etkinlik, çocuklara toplu ulaşım kültürünü öğretmeyi ve yerli üretim ile tasarruf bilincini aşılamayı hedefledi.

Etkinlik ve Gezi Programı

Adapazarı Eser İlkokulundan yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı gezi programında öğrencilere, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları arasında yer alan ADARAY ve metrobüs sistemleri tanıtıldı. Öğrenciler, şehrin modern ve çevreci toplu ulaşım projelerini yakından görme fırsatı buldu.

Yolculuk sırasında, ulaşım sistemlerinin işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı; ayrıca yerli üretimin önemi, tasarruf bilinci ve toplu taşıma kullanımının çevresel katkıları üzerinde duruldu.

Amaç ve Beklenen Kazanımlar

Etkinlikle öğrencilerin toplu ulaşımı tercih etmeye yönelik farkındalıklarının artırılması, yerli üretime saygı ve kaynakların doğru kullanılması bilincinin oluşturulması amaçlandı. Belediye yetkilileri, bu tür eğitim gezilerinin çocukların şehir yaşamına ve sürdürülebilir ulaşıma bakışını şekillendirmede etkili olduğunu vurguladı.

