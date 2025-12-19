DOLAR
Sivas'ta Soğuklar Araç Yangınlarını Artırdı: İtfaiye Uyarısı

Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Seyfi Ali Gül, soğuklarla birlikte artan araç yangınları nedeniyle yakıt, gaz ve elektrik tesisatlarının düzenli bakımını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:55
Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Seyfi Ali Gül, kentin dondurucu soğuklarıyla birlikte araç yangınlarında artış gözlemlendiğini, bakımı yapılmayan benzin, gaz ve elektrik tesisatlarının ciddi risk oluşturduğunu açıkladı.

Artışın nedenleri

Soğuk havalarda tüplü araçların çalıştırılmasında yaşanan güçlükler sürücüleri benzinle çalıştırmaya yönlendirebiliyor. Yılın diğer dönemlerinde benzinle kullanılmayan araçlarda yakıt hortumlarında zamanla yıpranma meydana gelebiliyor; bu da yakıt sızıntısına ve yangına neden olabiliyor. Ayrıca kış aylarında elektrik tesisatına binen yükün artması elektrik kaynaklı yangın riskini yükseltiyor.

İtfaiyenin uyarıları ve müdahale önerileri

Seyfi Ali Gül, konuya ilişkin şunları söyledi: "Yılın diğer zamanlarında araçlar benzinle çalıştırılmadığı için yakıt hortumları zarar görmüş olabiliyor, yakıt sızıntısı ile birlikte yangına sebebiyet verebiliyor".

Amir Gül'ün detaylı uyarısı ise şöyle: "Araç yangınlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Yıl içerisinde yaklaşık 65-70 tane araç yangınına ekiplerimiz müdahale etti. Bu yangınların temel sebebi motor, elektrik aksamı ya da yakıt hortumları diyebiliriz. Yüzde 60-70 oranında bunu oluşturmakta, yüzde 30 oranında ise trafik kazalarından ve insan kaynaklı durumlardan oluşmakta. Soğuk havalarda gazlı araçların kışın çalışması biraz daha zor olduğu için vatandaşlar benzinle çalıştırmaya çalışıyor. Bu durumda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor, yılın diğer zamanlarında araçlar, benzinle çalıştırılmadığı için yakıt hortumları zarar görmüş olabiliyor ve yakıt sızıntısı ile birlikte yangına sebebiyet verebiliyor. Eğer araç benzinle çalışacaksa yakıt hortumlarının bakımının yapılmış olması gerekiyor. Gaz tesisatına, benzin tesisatına da bakım yapılması gerekiyor. Kış aylarında elektrik tesisatına aracı çalıştırma aşamasında ısınma(kızdırma) konusunda büyük yük bineceği için yine yangına sebebiyet verebilir. Araç yangını başımıza geldiği zaman öncelikle soğukkanlılığımızı korumamız gerekiyor. Eğer hareket hâlindeysek aracı güvenli bir yere çekip lastikleri aracın hareket edişini engelleyecek şekilde konumlandırıp bir an evvel araçtan kendimizi ve yolcuları indirdikten sonra, yangına müdahale edebileceğimiz durumdaysa yangın söndürme tüpüyle müdahale etmemiz gerekir. Kuru kimyevi tozla müdahale etmemiz, suyla müdahale etmememiz gerekir. Yangının neden çıktığını bilmediğimiz için yangını söndürmekten çok büyütebiliriz" dedi.

