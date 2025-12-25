Eskişehir 2026-2028 Hayvansal ve Su Ürünleri Üretim Planları Onaylandı

Eskişehir İl Planlama Kurulu, kentte hayvansal üretim ve su ürünleri sektörlerine yönelik stratejik yol haritalarını belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıda, 2026-2028 dönemini kapsayan planlar sunuldu ve onaylandı.

Toplantı Detayları

Program, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde, Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş başkanlığında gerçekleştirildi. Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü teknik personelleri, kurul üyelerine Hayvansal Üretim Planı (2026-2028) ile Su Ürünleri Üretim Planı (2026-2028) hakkında kapsamlı sunumlar yaptı. Sunumlarda, Eskişehir'de yetiştirilen hayvansal ürünlerin üretim hedefleri ve yönetmelik Gereklilikleri doğrultusunda yürütülecek uygulamalar ele alındı ve söz konusu planların onaylanmasına karar verildi.

Planlama Öncelikleri ve Kapsam

Toplantıda iklim değişikliği, su kısıtı ve artan gıda talebi gibi faktörlerin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Yapılan sunum ve değerlendirmelerde, bu zorluklar altında tarımsal üretimin etkin planlanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca; Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikle tarımsal üretimin planlanması yetkisinin Tarım ve Orman Bakanlığına verildiği, bu çerçevede yayımlanan 'Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik' ile stratejik ürünlerde arz güvenliğinin sağlanması ve suyu merkeze alan, sürdürülebilir üretim hedeflerinin esas alındığı belirtildi.

Katılımcılar ve Kapanış

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan İl Planlama Kurulu üyeleri katıldı. Kurul üyeleri arasında yapılan görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

