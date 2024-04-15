Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

Türkiye'nin en akıllı şehirlerinin sıralaması açıklandı. Anket ülkemizin tüm illerinde gerçekleştirilmiş ve anket katılımcılarına çeşitli sorular sorulmuştur. Sorular sonucunda ülkemizin en akıllı şehirleri derecelendirildi.

Yayınlanan en akıllı şehirler listesinde ise açık ara ilk sırada yer aldı. Bingöl ise 94,19'luk skorla sonuncu oldu.

Yayınlanan listeye bakıldığında son sırada Bingöl yer alırken, onu Siirt takip ediyor. Hakkari üçüncü oldu. Araştırma ve test sonuçlarına göre Türkiye'nin en akıllı illerinin sıralaması şöyle:





81. Bingöl: 94.19 Puan

80. Siirt: 94.52 Puan

79. Hakkari: 95.16 Puan

78. Artvin: 95.36 Puan

77.Kars: 95.84 Puan

76. Bitlis: 95.96 Puan

75. Ağrı: 96.06 Puan

74. Düzce: 96.26 Puan

73. Iğdır: 96.69 Puan

72. Amasya: 96.88 Puan

71. Erzincan: 96.97 Puan

70. Bilecik: 97.14 Puan

69. Adıyaman: 97.29 Puan

68. Ardahan: 97.33 Puan

67. Hatay: 97.36 Puan

66. Çankırı: 97.53 Puan

65. Muş: 97.73 Puan

64. Van: 97.74 Puan

63. Yozgat: 98.05 Puan

62. Şanlıurfa: 98.07 Puan

61. Bayburt: 98.29 Puan

60. Şırnak: 98.43 Puan

59- Elazığ-- Puanı: 98.46

58. Batman: 98.75 Puan

57. Adana: 98.76 Puan

56. Erzurum: 98.97 Puan

55. Manisa: 99.06 Puan

54. Tokat: 99.09 Puan

53. Kilis: 99.14 Puan

52. Diyarbakır: 99.19 Puan

51. Kahramanmaraşı: 99.28 Puan

50. Mardin: 99.32 Puan

49. Gaziantep: 99.40 Puan

48. Ordu: 99.58 Puan

47. Niğde: 99.60 Puan

46. Aksaray: 99.63 Puan

45. Malatya: 99.75 Puan

44. Kastamonu: 99.98 Puan

43. Nevşehir: 100.01 Puan

42. Isparta: 100.06 Puan

41. Sivas: 100.09 Puan

40. Burdur: 100.15 Puan

39. Afyonkarahisar: 100.17 Puan

38. Gümüşhane: 100.24 Puan

37. Sinop: 100.29 Puan

36. Aydın: 100.34 Puan

35. Osmaniye: 100.39 Puan

34 Kırıkkale: 100.46 Puan

33. Giresun: 100.56 Puan

32. Mersin: 100.71 Puan

31. Karabük: 100.85 Puan

30. Samsun: 100.87 Puan

29. Çorum: 100.95 Puan

28. Bolu: 100.99 Puan

27. Tunceli: 101.17 Puan

26. Edirne: 101.28 Puan

25. Kayseri: 101.42 Puan

24. Kütahya: 101.65 Puan

23. Kırşehir: 101.74 Puan

22. Sakarya: 101.78 Puan

21. Bartın: 102.13 Puan

20. Denizli: 102.14 Puan

19. Rize: 102.32 Puan

18. Konya: 102.36 Puan

17. Uşak: 102.37 Puan

16. Karaman: 102.52 Puan

14. Zonguldak 102.68 Puan

13. Tekirdağ: 102.82 Puan

12. Antalya: 103.29 Puan

11. Trabzon: 103.37 Puan

10. Kırklareli: 103.38 Puan

9. Bursa: 103.47 Puan

8. Balıkesir: 103.59 Puan

7. Kocaeli: 103.85 Puan

6. İstanbul: 104.02 Puan

5. Çanakkale: 104.02 Puan

4. Muğla: 104.12 Puan

3. İzmir: 104.51 Puan

2. Ankara: 104.91 Puan

1. Eskişehir: 105.20 Puan