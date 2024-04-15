Eskişehir, Ankara, İstanbul listenin zirvesinde! 81 il içinden ilk üç seçildiler

Türkiye'nin en akıllı şehirlerinin sıralaması açıklandı. Anket ülkemizin tüm illerinde gerçekleştirilmiş ve anket katılımcılarına çeşitli sorular sorulmuştur. Sorular sonucunda ülkemizin en akıllı şehirleri derecelendirildi.
Yayınlanan en akıllı şehirler listesinde ise açık ara ilk sırada yer aldı. Bingöl ise 94,19'luk skorla sonuncu oldu.
Yayınlanan listeye bakıldığında son sırada Bingöl yer alırken, onu Siirt takip ediyor. Hakkari üçüncü oldu. Araştırma ve test sonuçlarına göre Türkiye'nin en akıllı illerinin sıralaması şöyle:
81. Bingöl: 94.19 Puan
80. Siirt: 94.52 Puan
79. Hakkari: 95.16 Puan
78. Artvin: 95.36 Puan
77.Kars: 95.84 Puan
76. Bitlis: 95.96 Puan
75. Ağrı: 96.06 Puan
74. Düzce: 96.26 Puan
73. Iğdır: 96.69 Puan
72. Amasya: 96.88 Puan
71. Erzincan: 96.97 Puan
70. Bilecik: 97.14 Puan
69. Adıyaman: 97.29 Puan
68. Ardahan: 97.33 Puan
67. Hatay: 97.36 Puan
66. Çankırı: 97.53 Puan
65. Muş: 97.73 Puan
64. Van: 97.74 Puan
63. Yozgat: 98.05 Puan
62. Şanlıurfa: 98.07 Puan
61. Bayburt: 98.29 Puan
60. Şırnak: 98.43 Puan
59- Elazığ-- Puanı: 98.46
58. Batman: 98.75 Puan
57. Adana: 98.76 Puan
56. Erzurum: 98.97 Puan
55. Manisa: 99.06 Puan
54. Tokat: 99.09 Puan
53. Kilis: 99.14 Puan
52. Diyarbakır: 99.19 Puan
51. Kahramanmaraşı: 99.28 Puan
50. Mardin: 99.32 Puan
49. Gaziantep: 99.40 Puan
48. Ordu: 99.58 Puan
47. Niğde: 99.60 Puan
46. Aksaray: 99.63 Puan
45. Malatya: 99.75 Puan
44. Kastamonu: 99.98 Puan
43. Nevşehir: 100.01 Puan
42. Isparta: 100.06 Puan
41. Sivas: 100.09 Puan
40. Burdur: 100.15 Puan
39. Afyonkarahisar: 100.17 Puan
38. Gümüşhane: 100.24 Puan
37. Sinop: 100.29 Puan
36. Aydın: 100.34 Puan
35. Osmaniye: 100.39 Puan
34 Kırıkkale: 100.46 Puan
33. Giresun: 100.56 Puan
32. Mersin: 100.71 Puan
31. Karabük: 100.85 Puan
30. Samsun: 100.87 Puan
29. Çorum: 100.95 Puan
28. Bolu: 100.99 Puan
27. Tunceli: 101.17 Puan
26. Edirne: 101.28 Puan
25. Kayseri: 101.42 Puan
24. Kütahya: 101.65 Puan
23. Kırşehir: 101.74 Puan
22. Sakarya: 101.78 Puan
21. Bartın: 102.13 Puan
20. Denizli: 102.14 Puan
19. Rize: 102.32 Puan
18. Konya: 102.36 Puan
17. Uşak: 102.37 Puan
16. Karaman: 102.52 Puan
14. Zonguldak 102.68 Puan
13. Tekirdağ: 102.82 Puan
12. Antalya: 103.29 Puan
11. Trabzon: 103.37 Puan
10. Kırklareli: 103.38 Puan
9. Bursa: 103.47 Puan
8. Balıkesir: 103.59 Puan
7. Kocaeli: 103.85 Puan
6. İstanbul: 104.02 Puan
5. Çanakkale: 104.02 Puan
4. Muğla: 104.12 Puan
3. İzmir: 104.51 Puan
2. Ankara: 104.91 Puan
1. Eskişehir: 105.20 Puan