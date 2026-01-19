Eskişehir Belpınar'da sit alanı mezarlık sorunu

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Belpınar Mahallesi sakinleri, Kurtuluş Savaşı döneminden kalan siperlerin bulunduğu alandan dolayı mezarlıklarını genişletemediklerini ve yeni bir defin yeri belirleyemediklerini iddia ediyor.

Tarihi siperler ve sit alanı statüsü

Türkiye genelinde 19 Mayıs 1919'da başlayan Kurtuluş Savaşı sonrası açılan cephe ve siperlerden biri olarak gösterilen alanda, yöre halkı Yunan ordusu ile çatışmaların yaşandığını ve taş siperlerin günümüze kadar ulaştığını belirtiyor. Mevziler çevreyi bir çizgi halinde sararken, yılların etkisiyle bazı bölümlerin kısmen dolduğu ifade ediliyor.

Köylülerin şikayeti: Mezarlık doluyor, yeni yer engelleniyor

Mahalledeki arazinin Osmanlı döneminden vakıf arazisi olduğunun ve sit alanı ilan edildiğinin altı çiziliyor. Vatandaşlar, bu nedenle bölgede yapılaşma ve altyapı çalışmasının güçleştiğini; mezarlığa su hattı çekilemediğini, bir çeşme bile yapılamadığını söylüyor.

Celalettin Özer konuyla ilgili şunları aktardı: 'Büyüklerimizden ve babalarımızdan dinlediğimiz kadarıyla, Sakarya Meydan Muharebesi’nin önemli safhaları bu bölgede yaşanmış. Yunan ordusu köyümüze kadar gelmiş; ancak ordumuz Polatlı hattına çekilince onlar da burada çok fazla oyalanmamışlar. O dönemden kalan taş siperler, aslında bir insan boyundan daha derindi. Tabii 1920’li yıllardan bahsettiğimiz için zamanla bu siperlerin içi biraz dolmuş ve kapanmış.'

Özer ayrıca mezarlığın dolmak üzere olduğunu belirterek, 'Osmanlı döneminde Çifteler bölgesi yerleşim alanı olduğu için köyümüzün topraklarının büyük bir kısmı vakıf arazisidir. Şu anda bile ekip biçtiğimiz tarlaların kullanım bedelini vakıf parası olarak ödüyoruz. Köyümüzün çevresi, özellikle mezarlığımız ve mezarlığın üst tarafı tamamen sit alanı ilan edilmiş durumda. Sit alanı olduğu için mezarlığımıza su hattı çekemiyoruz; ihtiyacımız olduğunda yakındaki çeşmeleri kullanıyoruz. Hatta mezarlığımız dolmak üzere olduğu için arka tarafa tel örgülerle yeni bir defin alanı hazırladık ancak sit alanı engeli nedeniyle orayı bile kabul etmiyorlar. Köyümüzün nüfusuna gelirsek; kışın genellikle 12-13 hane kalıyoruz, yazın ise bu sayı 40-50 haneye kadar çıkıyor' ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, mezarlığın dolması halinde nerede defin yapılacağı konusunda belirsizlik yaşandığını, sit alanı kısıtlamalarının hayatî bir soruna dönüştüğünü vurguluyor.

